Această decizie vine în urma celei luate de preşedintele american Donald Trump, un aliat cheie al preşedintelui argentinian Javier Milei. După modelul Casei Albe la momentul retragerii sale din organizaţie, guvernul argentinian a criticat gestionarea pandemiei de COVID-19 de către OMS.

Argentina a declarat anul trecut că „recomandările OMS sunt ineficiente deoarece nu se bazează pe ştiinţă, ci pe interese politice”.

„Argentina va continua să promoveze cooperarea internaţională în domeniul sănătăţii prin acorduri bilaterale şi forumuri regionale, păstrându-şi pe deplin suveranitatea şi capacitatea de a lua decizii privind politicile de sănătate”, a afirmat marţi pe X Pablo Quirno.

Guvernul Milei a anunţat această decizie în urmă cu un an şi a finalizat procesul în termenele prevăzute de tratatele internaţionale, a precizat Ministerul Afacerilor Externe.