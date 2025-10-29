Olandezii sunt chemaţi miercuri la urne într-un scrutin anticipat ce ar putea consolida extrema dreaptă. Ce va urma apoi

Olandezii votează miercuri într-un scrutin care ar putea propulsa extrema dreaptă ca principală forţă politică şi testa capacitatea centrului european de a contracara valul anti-establishment.

Dar chiar dacă Geert Wilders, figura emblematică anti-imigraţie, va câştiga alegerile, aşa cum sugerează sondajele de opinie actuale, el nu are suficienţi aliaţi şi nu are aproape nicio şansă să devină prim-ministru sau chiar să facă parte din guvern — ceea ce va declanşa probabil o luptă pentru formarea unei coaliţii care să excludă extrema dreaptă.

Ultimul guvern olandez a fost în funcţie mai puţin de un an — 336 de zile, mai exact — înainte de a se destrăma, declanşând a treia rundă de alegeri în cinci ani, în timp ce ţara se confruntă cu o criză a guvernării.

Ce îi preocupă pe alegători

Sondajele de opinie indică faptul că piaţa imobiliară, sănătatea şi imigraţia se află în fruntea listei preocupărilor alegătorilor olandezi, scrie Reuters.

Aproape două treimi dintre alegători doresc răspunsuri la problema lipsei de locuinţe la preţuri accesibile, în timp ce sănătatea este o preocupare importantă pentru alegătorii în vârstă, iar imigraţia rămâne o problemă cheie pentru susţinătorii de dreapta, potrivit unui sondaj realizat de postul de televiziune RTL.

Alegerile anticipate au urmat prăbuşirii, pe 3 iunie, a coaliţiei guvernamentale anterioare, de scurtă durată, din cauza politicilor mai stricte în materie de imigraţie.

Toate partidele sunt de acord cu necesitatea creşterii cheltuielilor pentru construcţii şi apărare, dar au opinii diferite cu privire la modul în care acestea ar trebui finanţate.

Când se deschid şi se închid secţiile de votare

Votarea are loc miercuri, 29 octombrie. Secţiile de vot se deschid la ora locală 7:30 (8:30 ora României), deşi unele locaţii se pot deschide încă de la miezul nopţii. Toate secţiile de vot se închid la ora locală 21:00 (22:00 ora României).

Primul sondaj la ieşirea de la urne este aşteptat la televizor şi radio la închiderea urnelor, la ora locală 21:00.

Când se vor cunoaşte rezultatele

Mandatele în parlament sunt repartizate prin împărţirea numărului total de voturi la numărul de locuri. Fiecare partid care obţine suficiente voturi pentru cel puţin un loc intră în parlament.

Buletinele de vot sunt numărate manual, iar rezultatele sunt aşteptate să apară pe parcursul serii şi al nopţii.

Consiliul Electoral, comisia electorală centrală pentru alegerile din Camera Inferioară, Camera Superioară şi Parlamentul European, determină rezultatele oficiale.

