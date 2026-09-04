Rezoluția „Corectați harta” – propusă de statele membre ale Uniunii Africane, precum și de Bahamas – a fost adoptată cu un sprijin copleșitor: 164 de state membre au votat în favoarea ei, șase s-au abținut și doar Statele Unite au votat împotrivă, scrie CNN.

ONU vrea o reprezentare echitabilă

Rezoluția își propune să ofere o reprezentare „echitabilă” a regiunilor globului, în special a Africii, susținând că distorsiunile din harta lumii actuale înseamnă că acest continent a suferit o „minimizare simbolică” în imaginația colectivă a oamenilor.

În prezent, multe dintre hărțile lumii se bazează pe proiecția Mercator, creată de cartograful european Gerardus Mercator în 1569. Aceasta este utilizată pe scară largă în navigație, deoarece liniile nord-sud au orientări reale constante în raport cu ecuatorul.

Cu toate acestea, este mai puțin utilă ca hartă a lumii, deoarece scara este distorsionată, țările situate mai departe de ecuator părând disproporționat de mari în comparație cu cele mai apropiate. De exemplu, pe proiecția Mercator, Groenlanda pare mai mare decât continentul sud-american și are o dimensiune similară cu cea a Africii.

În realitate, Groenlanda are aproximativ dimensiunea Republicii Democrate Congo, iar Africa este de 14 ori mai mare decât Groenlanda.

Unii critici ai proiecției Mercator bănuiesc că aceasta a rămas larg utilizată deoarece mărește și centrează Europa, precum și alte regiuni occidentale, cum ar fi America de Nord, perpetuând ideile de superioritate europeană.

ONU critică imaginea dezechilibrată

Rezoluția ONU constată „cu îngrijorare că această distorsiune contribuie la minimizarea dimensiunilor percepute ale Africii, Americii Latine și Asiei de Sud și la perpetuarea unei viziuni dezechilibrate asupra lumii”.

Aceasta adaugă că distorsiunile „contribuie, de asemenea, la minimizarea amplorii realităților socio-economice, a nevoilor de infrastructură, a potențialului de dezvoltare și a prosperității din regiunile sudice și că pot alimenta prejudecăți în domeniile mediului, geopoliticii și securității”.

Prin urmare, rezoluția propune, ca „act de justiție cognitivă și reparație memorială”, ca proiecția Mercator să fie înlocuită cu proiecția „Equal Earth”, care redă mai precis suprafețele relative ale regiunilor lumii.

În proiecția „Equal Earth”, care a fost prezentată la conferința Societății Nord-Americane de Informații Cartografice din 2018, Europa pare să se micșoreze, Brazilia se mărește, iar Groenlanda se micșorează dramatic. Africa pare mult mai mare în comparație.

Franța renunță la proiecția Mercator

Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat vineri că Franța „va renunța la proiecția Mercator” în favoarea unor reprezentări care redau mai precis suprafețele țărilor, a relatat postul de televiziune de stat France 24.

„Statele Unite, Rusia și China capătă o proeminență vizuală disproporționată în comparație cu Africa, America Latină sau Asia de Sud-Est”, a spus Barrot, adăugând că „distorsiunile ajung în cele din urmă să se înrădăcineze în percepții” și că „a sosit momentul să le corectăm”.

Votul ONU vine după ce Uniunea Africană a adoptat în martie „Harta Pământului Egal” și după ce Togo, în numele UA, a solicitat statelor membre ale ONU, în aprilie, să facă același lucru. Ca urmare, a fost elaborat un proiect de rezoluție, iar Adunarea Generală a ONU a organizat consultări informale pe această temă în iulie.

„Africa, odată redusă pe hărți, insistă acum să fie percepută la adevărata sa amploare – din punct de vedere geografic, istoric, moral, cultural, economic, diplomatic și la nivel global”, a declarat Amma Twum-Amoah, comisar al Departamentului pentru Sănătate, Afaceri Umanitare și Dezvoltare Socială al UA, într-o declarație din luna martie.

Noua Zeelandă a criticat harta

Noua Zeelandă a contestat, de asemenea, harta Mercator, printr-o reclamă turistică din 2018 – în care apărea prim-ministrul de atunci, Jacinda Ardern – glumind că „Noua Zeelandă dispare de pe hărțile lumii” din cauza poziției sale în colțul din dreapta jos.

Harta „Equal Earth” abordează această problemă, fiind disponibilă în diverse variante, inclusiv una care plasează Oceania în centrul hărții, în locul orașului Greenwich din Londra. Greenwich a fost folosit de mult timp ca standard pentru ora mondială și ca referință geografică globală.

Platformele de hărți digitale, precum Google Maps, utilizează în prezent, de asemenea, o versiune a proiecției Mercator. Proiectul de rezoluție îndeamnă platformele tehnologice să colaboreze cu statele membre ale ONU și cu organizațiile regionale și să adopte proiecția mai precisă.