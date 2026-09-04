Totodată, tânărul a fost reținut temporar și va fi raportat procuraturii, relatează Blick.

Incidentul s-a petrecut la data de 2 septembrie în jurul orei 4:55 dimineața. Șoferul în vârstă de 23 de ani, cu domiciliul în SUA, se deplasa din Berna către Châtel-St-Denis, în Fribourg.

În timpul unui control de viteză efectuat în Bösingen, Fribourg, acesta a fost înregistrat cu o viteză netă de 251 km/h, într-o zonă în care limita de viteză era de 120 km/h.

Vehiculul a fost oprit de poliția cantonală în apropiere de Vaulruz. Șoferul a fost reținut temporar în vederea audierii și i s-a impus interdicția de a conduce. Mașina lui a fost confiscată.

Tânărul va trebui să răspundă în fața procuraturii.