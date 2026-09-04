El adaugă că este nevoie de un Guvern stabil, cu o direcție clară și cu puterea de a duce reformele până la capăt, relatează Agerpres.

El a subliniat, într-o postare pe Facebook, că PNL va susține soluțiile care asigură stabilitate și continuă modernizarea țării.

''România nu își permite o nouă perioadă de instabilitate. Avem de redus deficitul, de continuat reformele și de protejat investițiile și fondurile europene. Sunt decizii necesare, care nu pot fi luate cu jumătăți de măsură sau amânate de la o lună la alta'', a transmis Abrudean.

Potrivit președintelui Senatului, ''țara are nevoie de decizii asumate și de responsabilitate politică''.

''De aceea, avem nevoie de un Guvern stabil, cu o direcție clară și cu puterea de a duce reformele până la capăt. PNL va susține soluțiile care asigură stabilitate și continuă modernizarea României'', a mai transmis Mircea Abrudean.

Nominalizarea noului premier, amânată pentru săptămâna viitoare- Surse

În acest moment nu există voturile necesare pentru instalarea unui nou premier, motiv pentru care nominalizarea nu va fi făcută în acest weekend, ci săptămâna viitoare, au precizat surse din PSD pentru Știrile PRO TV.

În discuție rămân varianta unui independent ținut „la secret” și cea a lui Sorin Grindeanu, în timp ce varianta Alexandru Nazare ar fi picat.

Sursele susțin că, dacă ar fi existat voturile necesare, Guvernul ar fi fost deja instalat până miercuri. În acest context, calendarul și nominalizarea au fost discutate informal de Nicușor Dan cu liderii politici, atât în întâlniri fizice, cât și telefonic, cel puțin cu Sorin Grindeanu.

Varianta Alexandru Nazare ar fi întâmpinat reticențe, în special în PNL, unde există opoziție față de acesta pe motiv că este omul lui Ilie Bolojan.

Astfel, rămân în discuție varianta unui premier independent, al cărui nume este ținut deocamdată secret și despre care nu se știe nimic, precum și varianta Sorin Grindeanu.

Guvernul Bolojan a fost demis la data de 5 mai cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România.

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