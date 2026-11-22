„Unitatea de dinamică a zborului a confirmat deja că (sonda) a realizat o captură orbitală în jurul lui Mercur”, a precizat Agenția Spațială Europeană pe X, adăugând că echipele sale analizează datele furnizate de BepiColombo, potrivit News.ro.

Sâmbătă seara, agenția anunțase că BepiColombo a efectuat o rotire conform planului, iar apoi că arderea motoarelor sale ar fi trebuit să înceapă pentru o durată de 37 de minute, pentru a-i permite să-și reducă viteza și să intre astfel pe orbita lui Mercur, cea mai apropiată planetă de Soare.

Lansată în octombrie 2018, sonda de patru tone a parcurs peste 10 miliarde de kilometri și a efectuat nouă survoluri ale unor planete pentru a-și ajusta viteza și traiectoria către Mercur.

Începând din aprilie 2027, sonda MPO (Mercury Planet Orbiter) a ESA urmează să o studieze cu o precizie fără precedent, trecând la doar 480 km de suprafața sa, informează AFP.

Sonda Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter) a agenției spațiale japoneze (JAXA) se va concentra, la rândul ei, asupra mediului spațial al planetei și, în special, asupra câmpului său magnetic, urmând o orbită eliptică care se îndepărtează până la 11.000 km.

Pe 9 și 10 decembrie, cele două sonde trebuie să se separe pentru a-și ocupa orbitele respective, conform planului de zbor.

Misiunea urmează să „ofere umanității și comunității științifice imagini inedite ale planetei Mercur și să deschidă un nou capitol în înțelegerea noastră asupra Sistemului Solar”, a anticipat la începutul acestui an Santa Martinez, responsabilul misiunii la ESA.

Mercur, supus unor temperaturi cuprinse între –180 °C și 450 °C și unei radiații solare intense, a fost survolat pentru prima dată în 1974 de sonda americană Mariner 10.