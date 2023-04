Oamenii de știință au creat un elixir miraculos care ar putea vindeca mahmureala

Uneori, câteva pastile, murături sau ceaiuri nu sunt suficiente când vine vorba de mahmureală, însoțită de dureri de cap și de stomac.

Din fericire, mahmureala ar putea fi de domeniul trecutului, deoarece o echipă de oameni de știință din China ar fi descoperit un probiotic, care v-ar putea ajuta să vă puneți pe picioare, scrie LAD Bible.

În încercarea de a reduce efectele dăunătoare ale consumului de alcool și ale absorbției asupra ficatului, grupul de oameni de știință a creat un probiotic cu administrare orală „hADH1B” pentru a ajuta la descompunerea alcoolului din tractul intestinal.

Concentrându-se pe consumul de vin - pentru că cine nu iubește un pahar mare de roșu după o zi grea de muncă? - oamenii de știință au testat probioticul pe care l-au testat pe un grup de șoareci cărora le-a fost administrat alcool.

Înainte de a testa probioticul, oamenii de știință au înregistrat cât timp le-a luat șoarecilor beți să își revină singuri - „între șase și zece ore”.

„Reflexul de redresare a fost folosit ca și criteriu pentru a determina starea de ebrietate. Pe scurt, fiecare șoarece a fost așezat pe spate pe sol, cu abdomenul și membrele orientate în sus. Dacă șoarecele nu s-a putut întoarce în 30 de secunde, s-a considerat că și-a pierdut reflexul normal de redresare. Momentul în care reflexul de redresare a fost pierdut a fost definit ca fiind punctul de beție, iar durata dintre prima băutură și starea de beție a fost considerată ca fiind timpul de toleranță la alcool”, a spus unul dintre oamenii de știință.

Șoarecii care au luat probioticul, și-au recăpătat capacitatea de exercițiu după aproximativ cinci ore și jumătate.

De asemenea, un sfert dintre șoarecii care luaseră probioticul „nu și-au pierdut reflexul de auto-dreptare și au făcut exerciții pe tot parcursul procesului”, în timp ce „ceilalți șoareci” care nu luaseră probioticul „și-au pierdut capacitatea locomotorie după ce le-a fost administrat alcool”.

Probioticul nu numai că a redus cantitatea de alcool absorbită de organism, dar a crescut și durata de timp în care gazda a fost capabilă să tolereze alcoolul, precum și scurtarea timpului de recuperare „după administrarea alcoolului”.

„Credem că probioticele modificate genetic vor oferi noi idei pentru tratamentul bolilor hepatice. Suntem entuziasmați de îmbunătățirea probioticelor recombinate în cazul leziunilor hepatice și intestinale induse de alcool acut”, a spus unul dintre cei care au participat la realizarea studiului.

Studiul, intitulat „Oral Probiotic Expressing Human Ethanol Dehydrogenase Attenuates Damage Caused by Acute Alcohol Consumption in Mice”, a fost publicat în Journal of Microbiology Spectrum.

Sursa: LAD Bible Etichete: , Dată publicare: 13-04-2023 14:47