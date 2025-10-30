O tânără a descoperit cum i-a „umflat” nota un restaurant când s-a uitat mai atentă la bon. Ce a observat

30-10-2025
Un restaurant nou și la modă din Gold Coast a răspuns după ce o serie de clienți au susținut că au fost taxați mai mult pentru mâncare decât prețurile afișate.

Natalie Sinead, în vârstă de 25 de ani, a luat masa la restaurantul latino-american Norté din Mermaid Beach în weekend, împreună cu prietenii ei. Grupul a comandat cocktailuri, stridii, tacos, friptură Angus ribeye, fructe de mare și câteva garnituri la noul local, deținut de echipa din spatele faimosului restaurant Rick Shores, scrie News.com.

Dar când s-a uitat peste nota de plată, a observat că barramundi pe care l-a comandat costa 65 de dolari, dar în meniu era afișat la 60 de dolari.

„Singurul motiv pentru care am observat acest lucru a fost pentru că am văzut în meniu că era un pește foarte scump”, le-a spus ea marți urmăritorilor săi de pe TikTok.

Când a chemat un membru al personalului pentru a întreba despre discrepanță, ea a susținut că a simțit o „atmosferă ciudată” și i s-a spus că meniul „s-a schimbat din anumite motive”.

Ea a întrebat dacă restul notei de plată diferă de prețurile din meniu, iar membrul personalului a întrebat-o dacă dorește să le verifice în comparație cu meniul, lucru cu care ea a fost de acord.

„Atmosfera serviciului nu mi s-a părut cea mai bună. Când mi-a adus meniul, l-a pus pur și simplu pe masă și a plecat, iar eu nu am mai văzut-o”, a afirmat doamna Sinead.

Ea a spus că restaurantul a acceptat în cele din urmă să respecte prețul afișat în meniu.

După ce și-a împărtășit povestea, ea a afirmat că „nu era singura căreia i s-a întâmplat acest lucru” și a spus: „Mă tem că aceasta este o practică obișnuită”.

„Mi s-a întâmplat și mie”, a răspuns un utilizator pe TikTok. Alții au numit acest lucru „bizar”, în timp ce un alt utilizator a glumit: „Inflația crește atât de repede încât prețurile se schimbă înainte să termini de mâncat!”

Norté a declarat pentru news.com.au: „Acesta a fost rezultatul unei neînțelegeri sincere din partea noastră, care a dus la o diferență de 5 dolari. Prețul afișat a fost respectat la momentul plății, iar problema a fost remediată între timp”.

Experții spun că restaurantele nu sunt obligate să respecte prețul afișat

Potrivit lui John Hart, președintele Asociației Industriei Restaurantelor și Cateringului, nu există nicio obligație pentru întreprinderi de a respecta prețul afișat în meniu.

Conform Legii consumatorilor din Australia, poate fi ilegal ca o companie să inducă în eroare clienții cu privire la prețuri – dar greșelile sincere sau erorile de tipar din meniu nu sunt, în general, considerate o încălcare.

Potrivit Sprintlaw, dacă apare o „eroare sinceră” – de exemplu, în cazul în care un preț este în mod evident incorect – o companie nu este obligată automat să respecte acel preț, cu condiția să corecteze eroarea prompt înainte de finalizarea vânzării.

Cu toate acestea, dacă eroarea nu este evidentă sau tranzacția a fost deja finalizată, refuzul de a respecta prețul afișat ar putea încălca legislația australiană privind protecția consumatorilor.

Aceasta vine după ce australienii au început să observe o opțiune de bacșiș „eliminabilă la cerere” pe notele de plată ale restaurantelor, unii susținând că este un „semn al lucrurilor care vor urma”.

Island Radio, un restaurant din Asia de Sud-Est din Redfern, Sydney, adaugă automat un bacșiș de 3% la note de plată, care, potrivit acestuia, „poate fi eliminat în orice moment, fără întrebări”. Taxa este afișată pe site-ul restaurantului, în meniu și pe nota de plată a fiecărui client.

Sursa: News.com.au

30-10-2025

