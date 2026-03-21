După ce a traversat Oceanul Atlantic, a fost descoperită de unul dintre câinii unui bărbat din Scoția în timpul unei plimbări pe plajă. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a spus că a fost „uimit” de călătoria sticlei de aproximativ 4.300 km.

Fotograful profesionist din Johnshaven își duce câinii la St Cyrus aproape în fiecare zi pentru o plimbare.

„În timp ce mergeam, Maggie, câinele meu, mirosea o sticlă care tocmai era adusă de valuri la mal. Era o sticlă de sticlă foarte închisă la culoare, cu un capac și ceva înăuntru.”, a declarat el pentru BBC. „Mai găsisem înainte un mesaj într-o sticlă, dar era doar din Dundee, așa că nu mă așteptam la mare lucru. Era o pungă cu fermoar înăuntru și o scrisoare în franceză. Am pus-o în rucsac și am tradus-o când am ajuns acasă.”

Sticla a supraviețuit două ierni pe mare

Biletul – care părea semnat „Annie Chiasson” – spunea că sticla fusese aruncată în mare de pe un feribot care circula între Prince Edward Island și Iles-de-la-Madeleine în august 2024.

„Deci mica sticlă de sticlă a supraviețuit două ierni pe mare, călătorind de pe coasta de est a Canadei, peste Atlanticul de Nord, deasupra Scoției și apoi în jos, în Marea Nordului, pentru a fi găsită de noi la St Cyrus. Expeditorul cerea să fie anunțat dacă este găsită”, a spus el. „Am găsit femeia pe Facebook, soția mea i-a trimis un mesaj, dar nu am primit niciun răspuns.”

„A fost un lucru atât de ciudat de găsit, nu este doar gunoiul nostru cel care ajunge la mal. Este uimitor că nu s-a spart. Nu cred că și-a imaginat că va ajunge în Scoția după ce a traversat Atlanticul.”