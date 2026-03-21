Omagiu adus lui Chuck Norris, legenda care a inspirat generații întregi: „Tot Texasul deplânge moartea lui”

Donald Trump

''A fost un tip grozav'', le-a spus președintele american Donald Trump reporterilor în fața Casei Albe.

''A fost un tip bun, foarte dur. Nu ai vrea să te bați cu el, vă spun eu. A fost un tip dur și grozav, un mare susținător.''

Gregg Abbott

''Texasul a pierdut o legendă'', a scris pe X guvernatorul republican al Texasului, Gregg Abbott.

''Tot Texasul deplânge moartea lui Chuck Norris. A fost nu doar o legendă a artelor marțiale, ci și unicul Walker, polițistul texan. A entuziasmat generații de conservatori. Le-a oferit o pasiune și o voce cu care să lupte pentru principiile care fac America să fie cea mai grozavă națiune de pe fața pământului''.

''A întruchipat duritatea, tăria de caracter și patriotismul grație cărora Texasul este de neegalat'', a mai spus guvernatorul.

Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Beniamin Netanyahu a scris pe X că Norris ''a fost un mare prieten al Israelului și un prieten personal apropiat''.

''Chuck a adus artele marțiale și căldura caracterului său la milioane de oameni de pe tot globul'', a adăugat Netanyahu.

Sylvester Stallone

Actorul american Sylvester Stallone a scris pe Instagram: ''Am colaborat foarte bine cu Chuck''.

''A fost un american adevărat în toate privințele. Un om grozav'', a adăugat el.

Stephen King

Scriitorul Stephen King a scris pe X: ''Mi s-a părut grozav''. '''Silent Rage' i-a speriat de moarte pe băieții mei... și pe mine''.

Jean-Claude van Damme

Actorul belgian Jean-Claude van Damme a scris pe Instagram: ''Ne cunoaștem din tinerețe și mereu l-am respectat pentru caracterul lui''.