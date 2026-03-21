Cercetările sugerează că cafeaua poate îmbunătăți performanța și poate ajuta la prevenirea bolilor legate de vârstă, cum ar fi cancerul.

Pentru cele mai bune rezultate, acordă atenție cantității, momentului consumului și ingredientelor adăugate în cafea. Izvorul tinereții ar putea fi la fel de aproape ca o cafenea din cartier sau cămara de acasă, scrie Business Insider.

Cafeaua conține un amestec complex de compuși anti-îmbătrânire și care îmbunătățesc performanța. Băutura noastră zilnică ne poate ajuta să trăim mai mult și mai bine, potrivit unui număr tot mai mare de cercetări.

Studiile sugerează, de asemenea, că poate contribui la îmbunătățirea performanței mentale și fizice, în timp ce combate inflamația și previne boli grave precum bolile de inimă, cancerul și diabetul, potrivit unui studiu recent. Un nou studiu sugerează, de asemenea, că are beneficii în reducerea riscului de demență.

„Cofeina este unul dintre cele mai puternice și unul dintre cele mai constante instrumente pe care le avem pentru performanță”, a declarat pentru Business Insider nutriționistul sportiv Tom Coughlin, care nu a fost implicat în noul studiu.

Nu toate tipurile de cafea sunt la fel

Totuși, nu toate tipurile de cafea sunt la fel când vine vorba de beneficii pentru sănătate. Cercetătorii spun că anumite tipuri de cafea pot fi mai sănătoase decât altele, iar consumul excesiv poate avea efecte negative.

„Cafeaua ajută la hrănirea creierului prin aromă, gust și moment”, a declarat Limon, profesor de neurologie la University of Texas Medical Branch, pentru Business Insider.

Pe măsură ce moleculele din cafea ajung în organism, ele interacționează cu receptori importanți din creier asociați cu vigilența, atenția și memoria, potrivit lui Limon. De asemenea, afectează sistemul vascular, susținând fluxul sanguin sănătos în creier și în corp.

Cercetări noi sugerează că aceste beneficii persistă dincolo de senzația inițială de bine. Un studiu publicat în JAMA în februarie a constatat că persoanele care beau două până la trei cești de cafea zilnic au un risc semnificativ mai mic de demență.

Dincolo de chimia cafelei, elementele sale sociale, culturale și senzoriale aduc beneficii creierului, ajutându-ne să ne relaxăm și să rămânem prezenți, potrivit lui Limon, care nu a participat la studiu.

„Dacă suntem foarte grăbiți și distrași, nu ne concentrăm asupra lucrurilor. Asta devine o problemă mai târziu în viață”, a spus Limon.

De ce cafeaua poate fi bună pentru sănătatea ta

Cafeaua este atât de complexă încât cercetătorii încă încearcă să identifice exact ce o face benefică pentru noi, a spus Fang Fang Zhang, epidemiolog și profesor la Tufts University.

Unul dintre principalii factori este ingredientul activ: cofeina, un stimulent care crește metabolismul și reduce inflamația.

Studiile leagă cafeaua de o gamă largă de alte beneficii, inclusiv:

Risc mai mic de cancer, inclusiv cancer de sân, colorectal și hepatic

Reducerea riscului de boli de inimă, infarct și accident vascular cerebral

Sensibilitate îmbunătățită la insulină și risc mai scăzut de diabet

Stare de spirit mai bună și mai puține simptome de depresie

Zhang și alți cercetători au constatat că cafeaua decofeinizată nu este asociată cu aceleași beneficii pentru sănătate ca cea obișnuită, sugerând puternic că însăși cofeina joacă un rol.

Dar cofeina nu este singura substanță interesantă din cafea. Este, de asemenea, o sursă bogată de polifenoli, compuși de origine vegetală care ajută la protejarea celulelor de deteriorare.

Un astfel de compus se numește acid clorogenic, iar studiile sugerează că este o apărare puternică împotriva inflamației, deteriorării celulare și disfuncțiilor metabolice.

„Este unul dintre cei mai puternici antioxidanți pe care îi cunoaștem”, a spus Coughlin. „Dozele mari de antioxidanți pot fi foarte benefice pentru noi în numeroase zone ale corpului.”

Alternative la cafea

Și dacă nu îți place cafeaua, ceaiul verde și cel negru conțin, de asemenea, polifenoli care ajută la combaterea bolilor. Ceaiul conține mai puțină cofeină decât cafeaua, ceea ce face ca efectele sale să fie mai puțin intense — posibil o alternativă mai bună dacă ești sensibil la efecte secundare.

Cafeaua oferă, de asemenea, o cantitate mică de fibre, un nutrient esențial pentru sănătatea intestinală. Majoritatea dintre noi nu consumăm suficiente fibre, care ajută la hrănirea microbiomului de bacterii simbiotice din sistemul digestiv.

Luate împreună, substanțele benefice din cafea o plasează printre cele mai bune alimente pentru longevitate, alături de produse nutritive precum uleiul de măsline, semințele și leguminoasele.

Cel mai bun mod de a bea cafeaua pentru sănătate

Pentru a obține cele mai mari beneficii pentru longevitate din cafea, contextul contează.

Zhang a constatat în cercetările sale că băuturile dulci pe bază de cafea, bogate în lapte, nu par să aibă aceleași beneficii pentru sănătate ca cafeaua simplă.

„Este posibil ca adăugarea de zahăr și grăsimi saturate să favorizeze inflamația, anulând astfel beneficiile”, a spus Zhang.