Cei doi suspecți sunt o femeie din România, în vârstă de 45 de ani, care a fost reținută în orașul Rheine, din nord-vestul Germaniei, și un bărbat ucrainean în vârstă de 43 de ani, care a fost arestat în orașul Elda, din sud-estul Spaniei.

Presupușii spioni ar fi avut ca țintă un cetățean german care furniza drone și componente conexe Ucrainei, au declarat procurorii într-un comunicat, preluat de Deutsche Welle (DW).

„Începând din decembrie 2025, Sergey N., acționând în numele unui serviciu de informații rus, a supravegheat o persoană din Germania care expedia dronele și componentele aferente de aici către Ucraina”, au declarat procurorii într-un comunicat.

Procurorii au afirmat că Sergey N. a strâns informații și a realizat înregistrări video la locul de muncă al țintei.

Când bărbatul s-a mutat în Spania, se presupune că românca, identificată ca fiind Alla S., i-a preluat misiunea, deplasându-se la adresa țintei și filmând-o cu telefonul mobil.

„Se presupune că activitățile de supraveghere aveau ca scop pregătirea unor operațiuni de informații ulterioare împotriva țintei”, au declarat procurorii.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, anchetatorii consideră că aceste operațiuni ar fi putut include atacuri fizice sau o tentativă de asasinat.

Autoritățile germane au declarat că Rusia recrutează în mod activ așa-numiții „agenți de unică folosință”, care nu au o pregătire formală, dar care pot comite acte, de la incendii la distrugerea de bunuri și survolarea cu drone a unor locații sensibile, în schimbul unor sume mici de bani.

Oficialii spun că serviciul de informații al Rusiei îi recrutează prin intermediul rețelelor de socializare.