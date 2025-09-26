Lunetistul anti-migranți era un consumator înrăit: un „drogat” leneș, „obsedat de marijuana”, potrivit fostului său șef

Lunetistul care a ucis un migrant și a rănit alți doi într-o unitate a Imigrărilor din Dallas, miercuri, era un leneș obsedat de marijuana, care transporta droguri din Washington în statul său natal, Texas, povestește fostul său șef.

Joshua Jahn, în vârstă de 29 de ani, care a tras de pe acoperișul unei clădiri asupra unui autobuz plin cu migranți escortați de agenți federali către centrul de imigrare, iar apoi s-a sinucis, a fost lucrător sezonier la o fermă legală de canabis din Benton City în 2017. Fostul său angajator și-l amintește ca pe un vagabond iubitor de marijuana, leneș, fără nicio direcție sau motivație în viață.

„Era obsedat de marijuana. Locuia în mașina lui în timp ce lucra aici. Era doar un puști. Când a terminat treaba, s-a întors în Texas”, a declarat pentru The New York Post Ryan Sanderson, în vârstă de 49 de ani, care administrează ferma Golden Leaf.

Sanderson, care l-a supravegheat pe Jahn în timpul sezonului de recoltare de trei săptămâni, a spus că trăgătorul nu era interesat de politică sau de altceva în afară de marijuana.

„Venea la muncă. Nu vorbea prea mult. Nu era un muncitor excepțional. Nu am vorbit niciodată despre politică sau alte lucruri de genul acesta. Nimeni nu a făcut-o”, a mai spus fostul său patron.

„Nu muncea prea mult”

Individul care a deschis focul asupra migranților făcea parte dintr-o echipă de 15 persoane, „curățând frunzele și ascultând muzică” în timpul recoltei, a mai adăugat fostul său șef.

„Sunt oameni care muncesc și sunt oameni care fac mișcările mecanic. El era unul dintre aceștia. Nu muncea prea mult, probabil pentru că era prea drogat. Cred că vindea marijuana și apoi a venit aici să lucreze în industria canabisului, pentru că era pasionat de asta, dar totul s-a terminat”, își amintește șeful său.

„Apoi a trebuit să se întoarcă acasă. Nu stătea legal în Texas. Am înțeles că a lucrat la o centrală solară. E o schimbare radicală, e o muncă murdară și grea... Probabil că nu avea niciun scop, nicio slujbă” a adăugat Sanderson

Sanderson bănuiește că Jahn ar fi putut avea un alt motiv pentru a se aventura până în Washington pentru un job temporar.

„Mi s-a părut ciudat că cineva ar conduce până în Texas pentru un job temporar. Dar acum, știind că vindea canabis în Texas și că a avut probleme înainte de a veni aici, am impresia că motivul lui a fost să vină aici și să cumpere marijuana”, crede șeful fermei de canabis.

„Slujba era pentru o recoltă de trei săptămâni, iar apoi mi-a părut rău pentru el, pentru că voia să continue să lucreze, dar eu nu aveam prea mult de lucru. L-am păstrat încă trei luni, încercând să-i găsesc mai mult de lucru. În cele din urmă, nu am mai putut justifica păstrarea lui, pentru că nu era deloc un angajat de top”, își amintește el.

Jahn a fost arestat și în 2015 pentru posesie de marijuana, înainte de a începe să lucreze la ferma de canabis.

Motivația politică al atacatorului este incertă

Autoritățile consideră atacul de miercuri asupra centrului de procesare ICE (Imigrările) din Dallas ca fiind un atac premeditat. Cuvintele „Anti-ICE” erau scrise pe un încărcător de muniție găsit lângă cadavrul său, iar mașina sa veche avea lipită pe lateral o hartă bizară cu simboluri nucleare.

Pe un bilet găsit de anchetatori era scris: „Sperăm că acest lucru va provoca agenților ICE o adevărată teroare, făcându-i să se întrebe: «Oare există un lunetist cu gloanțe AP [perforante] pe acoperișul acela?».

Ca și preferințe electorale, atacatorul este înregistrat ca independent, a votat în alegerile primare democrate din 2020 și a votat ultima oară în 2024.

Individul avea experiență cu armele de foc, au spus apropiații săi.

În timp ce motivele politice ale ucigașului sunt încă anchetate, mama sa, Sharon, a postat o serie de mesaje anti-arme pe Facebook, criticând dur legislatorii republicani din Texas care au susținut al doilea amendament.

O rudă a declarat pentru The Post că Jahn nu era un radical de stânga și nu ura agenții de imigrare, în ciuda mesajului anti-ICE scrise.

Fostul său patronul nu a mai ținut legătura cu el și a părut foarte surprins când i-a văzut fotografia în presă.

„M-am gândit: «Doamne, ce s-a întâmplat cu el?» Nu părea genul de om care ar face așa ceva, dar nu poți ști niciodată cum sunt oamenii. Ceva a luat o întorsătură nefericită, pentru că s-a îngrășat foarte mult, probabil pentru că se simțea mizerabil. Asta e doar părerea mea. Era un tip obișnuit de 21 de ani căruia îi plăcea să fumeze iarbă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













