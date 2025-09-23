O reţea capabilă să paralizeze telecomunicaţiile la Adunarea Generală a ONU din New York a fost dezmembrată

Stiri externe
23-09-2025 | 16:26
Adunarea Generală a ONU
Getty

O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicaţiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU, au anunţat marţi autorităţile americane, transmite AFP.

autor
Vlad Dobrea

"În plus faţă de permiterea efectuării de apeluri telefonice anonime conţinând ameninţări, aceste dispozitive pot fi folosite pentru a desfăşura o varietate de atacuri ce vizează telecomunicaţiile", a declarat, într-un comunicat, Serviciul Secret al SUA, responsabil pentru protecţia înalţilor funcţionari politici americani.

"Aceasta include oprirea funcţionării antenelor de telefonie mobilă, posibilitatea de a desfăşura atacuri de tip refuzare a serviciului şi de facilitare a comunicărilor anonime şi criptate între actori potenţial rău intenţionaţi şi organizaţii infracţionale", conform sursei citate.

Preşedintele american, Donald Trump, are programat să susţină marţi o intervenţie la ONU în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, care reuneşte lideri din întreaga lume.

Serviciul Secret a anunţat că dispozitivele electronice confiscate se aflau pe o rază de aproximativ 50 de de kilometri în jurul sediului ONU din New York.

Citește și
Pal Jonson
Ministrul suedez al apărării: Europa trebuie să se asigure că este pregătită pentru război

Agenţia federală americană a distribuit imagini care arată zeci de cartele SIM conectate la dispozitive electronice.

"Având în vedere momentul, locul şi riscul unei perturbări semnificative a telecomunicaţiilor din New York pe care aceste dispozitive le reprezentau, agenţia a acţionat rapid pentru a dezmembra această reţea", conform comunicatului.

Examinarea dispozitivelor şi investigaţia sunt încă în curs de desfăşurare, dar "primele analize dovedesc existenţa unor comunicări între actori statali ce reprezintă o ameninţare pentru state şi indivizi cunoscuţi de autorităţi", se arată în comunicatul Serviciului Secret american. 

Sursa: Agerpres

Etichete: new york, ONU, comunicatii, retea,

Dată publicare: 23-09-2025 16:26

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Ministrul suedez al apărării: Europa trebuie să se asigure că este pregătită pentru război
Stiri externe
Ministrul suedez al apărării: Europa trebuie să se asigure că este pregătită pentru război

Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia, relatează dpa.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Uniunea Europeană vrea să elimine toate achizițiile de gaz rusesc cu un an mai devreme decât era planificat
Stiri externe
Uniunea Europeană vrea să elimine toate achizițiile de gaz rusesc cu un an mai devreme decât era planificat

Comisia Europeană intenționează să elimine toate achizițiile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia până în 2026 – cu un an mai devreme decât era planificat – și să înăsprească măsurile împotriva băncilor și canalelor cripto folosite de Moscova.

Recomandări
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena
Stiri externe
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena

Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28