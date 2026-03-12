Dyshan Best, în vârstă de 39 de ani, a fost împușcat în spate anul trecut în timp ce fugea de polițiști în Bridgeport, Connecticut. Un raport publicat marți de inspectorul general al statului a constatat că împușcătura a fost justificată, deoarece Best avea o armă în mână, iar polițistul care îl urmărea avea motive să se teamă pentru propria siguranță, transmite Associated Press.

Însă raportul a ridicat semne de întrebare cu privire la ceea ce s-a întâmplat după împușcătura din 31 martie, care l-a lăsat pe Best, sângerând cu leziuni interne grave.

Prima ambulanță chemată pentru a-l transporta pe Best la spital a sosit la fața locului la ora 18:02, la aproximativ 14 minute după împușcătură. Cu toate acestea, la insistențele altor polițiști, ambulanța a fost folosită pentru a transporta o polițistă, Erin Perrotta, care fusese implicată în urmărirea pe jos, se arată în raport.

Paramedicii au raportat că Perrotta a refuzat tratamentul în ambulanță.

„Sunt bine, aveam doar nevoie să ies de aici”, a spus ea, potrivit raportului. Un alt ofițer a descris-o pe Perrotta la momentul respectiv ca fiind „vizibil isterică (plângând și respirând rapid) și având sânge pe toată uniforma”, se arată în raport.

A doua ambulanță a sosit la fața locului în jurul orei 18:12. Conform înregistrărilor spitalului, Best a fost adus pentru tratament la ora 18:22, la aproximativ 14 minute după ce Perrotta a ajuns la spital, potrivit raportului.

A murit în sala de operație

Best a murit la ora 19:41, în timp ce era tratat pentru rana provocată de împușcătură, care i-a afectat ficatul și rinichiul drept.

Totuși, raportul inspectorului general Eliot Prescott nu precizează dacă întârzierea în așteptarea unei alte ambulanțe a contribuit la moartea lui Best.

Una dintre nepoatele bărbatului împușcat, Tatiana Barrett, a declarat pentru Associated Press că dezvăluirile din raport au înfuriat și întristat familia și prietenii. Ei cred că ar fi putut supraviețui dacă ar fi fost dus la spital cu prima ambulanță.

„Sincer, este sfâșietor să aud toate aceste detalii. Căutam dreptate. În comunitatea noastră, nu știm cum arată dreptatea. Vrem dreptate pentru unchiul meu. Credem cu tărie că a fost ucis”, a spus ea.

Purtătoarea de cuvânt a poliției din Bridgeport, Shawnna White, a refuzat să comenteze miercuri când a fost întrebată despre faptul că Perrotta a luat prima ambulanță. Ea a spus într-un e-mail că Divizia de Afaceri Interne a departamentului de poliție va efectua propria anchetă.