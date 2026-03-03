În imagini se observă mai mulți tineri care par împărțiți în două grupuri. Discută ceva, iar la un moment dat, unul dintre ei, aparent nervos, cere un pistol unei persoane din grupul care filma totul. Apoi face câțiva pași și trage de trei ori, spre un tânăr îmbrăcat în negru, care se îndepărta în viteză.

Până acum nu a fost depusă nicio plângere, așa că polițiștii au la dispoziție doar imaginile filmate de cei implicați, pe baza cărora s-au autosesizat.

Încearcă să îi identifice pe toți cei prezenți și să afle despre ce fel de armă este vorba și cine este proprietarul ei. Deocamdată nu a fost deschis un dosar penal, dar s-au făcut deja primele audieri.