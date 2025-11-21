O nouă bază NATO de avioane de luptă ar putea fi construită în Polonia. Ce prevede planul de pace făcut de SUA

Planul american de pace în Ucraina prevede că în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă europene, potrivit proiectului consultat de AFP.

Proiectul SUA mai prevede și ca Ucraina să renunțe la regiunile Doneţk şi Lugansk.

Prevederi din planul de pace al SUA

The Telegraph a dezvăluit ceea ce susţine că este întregul plan în 28 de puncte propus de echipa preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Conform Kyiv Post, dacă ar fi implementat, acordul ar obliga Ucraina să accepte reducerea armatei sale la 600.000 de militari, o interdicţie de a adera la NATO sau de a deţine rachete cu rază lungă de acţiune, precum şi organizarea de alegeri în termen de 100 de zile.

Regiunile Herson şi Zaporojie ar rămâne îngheţate de-a lungul liniei de contact. Kievului i s-ar interzice să folosească forţa militară pentru a recuceri teritoriile ocupate.

Relațiile dintre SUA și Moscova

Washingtonul şi Moscova şi-ar aprofunda cooperarea economică pe termen lung „în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenţei artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracţie a metalelor rare din Arctica şi în alte oportunităţi corporative reciproc avantajoase.”

Documentul menţionat afirmă că întărirea relaţiilor dintre Washington şi Moscova în acest mod ar „crea un stimulent puternic pentru a nu reveni la conflict.”

De fapt, susţine documentul, Rusia ar consfinţi în legislaţia sa o „politică de neagresiune faţă de Europa şi Ucraina.”

Rusia ar fi invitată să se alăture din nou grupului G8 şi reintegrată în economia globală, cu sancţiunile ridicate „în etape” şi „de la caz la caz”.

Documentul neconfirmat afirmă că „se aşteaptă” ca Rusia să nu mai facă demersuri pentru a invada ţări vecine, în timp ce NATO ar opri extinderea. Avioane străine ar fi staţionate în Polonia, relatează Kyiv Post.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Ucraina ar primi „garanţii de securitate fiabile” din partea Statelor Unite, dar le-ar pierde în cazul oricărei încălcări a regulilor, iar SUA ar primi „compensaţii” pentru garanţiile oferite.

Dacă Rusia ar reinvada Ucraina, „pe lângă un răspuns militar decisiv şi coordonat, toate sancţiunile globale ar fi reintroduse, recunoaşterea noului teritoriu şi toate celelalte beneficii ale acestui acord ar fi revocate.”

Ucraina ar avea, de asemenea, permisiunea de a deveni membră a UE şi ar primi „acces preferenţial pe termen scurt la piaţa europeană în perioada în care această chestiune este analizată”.

Ar primi un „pachet global puternic de măsuri” pentru a se reconstrui.

Statele Unite şi Rusia ar prelungi valabilitatea tratatelor privind armele nucleare, inclusiv START I, în timp ce Ucraina ar accepta să fie un stat non-nuclear.

Centrala Nucleară Zaporojie ar fi repornită sub supravegherea AIEA, iar toată energia electrică produsă ar fi distribuită în proporţie de 50%-50% între Rusia şi Ucraina.

Toate părţile implicate în conflict ar „primi amnistie totală pentru acţiunile lor din timpul războiului şi ar fi de acord să nu facă nicio pretenţie şi să nu ia în considerare nicio plângere în viitor”, se arată în documentul raportat.

