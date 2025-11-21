Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”

Stiri externe
21-11-2025 | 07:25
María Corina Machado
Getty

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a declarat joi pentru AFP că laureata Premiului Nobel pentru Pace şi lideră a opoziţiei, María Corina Machado, va fi considerată „fugară" dacă va părăsi ţara pentru a-şi primi premiul.

autor
Sabrina Saghin

Machado, care afirmă că se ascunde în Venezuela, şi-a exprimat intenţia de a călători la Oslo, în Norvegia, pentru a primi Premiul Nobel pe 10 decembrie.

Machado riscă să fie declarată fugară

„Aflându-se în afara Venezuelei şi fiind subiectul a numeroase anchete penale, este considerată fugară", a declarat procurorul general, adăugând că Machado este acuzată de justiţia venezueleană de „conspiraţie, incitare la ură şi terorism".

De asemenea, el a indicat că „peste 100 de mercenari", de „peste 30 de naţionalităţi diferite" şi „având legături cu CIA", sunt urmăriţi penal de către procuratura venezueleană.

Caracasul a anunţat la sfârşitul lunii octombrie că a destructurat o „celulă criminală" având legătură cu CIA, care ar fi încercat să atace nava americană USS Gravely, ancorată în Trinidad şi Tobago, cu scopul de a incrimina Venezuela, potrivit ministrului de externe Yvan Gil.

Citește și
donald trump
Trump susține că Maria Corina Machado i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace pentru sprijinul acordat Venezuelei

Washingtonul a mobilizat o flotă, inclusiv cel mai mare portavion din lume, în Caraibe şi Pacific, oficial pentru a lupta împotriva traficului de droguri, o desfăşurare pe care preşedintele venezuelean Nicolás Maduro o consideră o operaţiune vizând „impunerea unei schimbări de regim" la Caracas.

Tensiunile dintre Caracas și Washington cresc

Donald Trump a declarat luni că va discuta „la un moment dat" cu omologul său venezuelean care a spus că este gata să se întâlnească „faţă în faţă" cu preşedintele Statelor Unite.

Maria Corina Machado, 58 de ani, lidera opoziţiei venezuelene, afirmă că Nicolás Maduro a furat alegerile din iulie 2024 care i-au acordat al treilea mandat de şase ani.

Statele Unite şi o mare parte a comunităţii internaţionale nu au recunoscut rezultatele.

Într-un interviu prin videoconferinţă acordat AFP la mijlocul lui octombrie, Machado s-a declarat convinsă că preşedintele Maduro „va părăsi puterea cu sau fără negocieri".

Sursa: Agerpres

Etichete: premiul Nobel, venezuela, premiul nobel pentru pace,

Dată publicare: 21-11-2025 07:25

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
A fost atribuit Premiul Nobel pentru Economie. Este singurul care nu a fost creat de magnatul suedez
Stiri Diverse
A fost atribuit Premiul Nobel pentru Economie. Este singurul care nu a fost creat de magnatul suedez

Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt au câştigat Premiul Nobel pentru Economie din 2025, pentru "că au explicat creşterea economică axată pe inovare", transmite Reuters.

 

Trump susține că Maria Corina Machado i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace pentru sprijinul acordat Venezuelei
Stiri externe
Trump susține că Maria Corina Machado i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace pentru sprijinul acordat Venezuelei

Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, informează dpa.

Putin afirmă că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea. Trump îi răspunde cu mulțumiri publice
Stiri externe
Putin afirmă că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea. Trump îi răspunde cu mulțumiri publice

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. Americanii confirmă

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Nazare: „Este suficient timp ca pachetul de majorări de taxe să fie promulgat în 2025. Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă”
Stiri Economice
Nazare: „Este suficient timp ca pachetul de majorări de taxe să fie promulgat în 2025. Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că o eventuală decizie întârziată a CCR privind legea de majorare a taxelor ar fi blocat aplicarea ei de la 1 ianuarie 2026.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Noiembrie 2025

47:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28