Oficiali ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace

Oficialii de rang înalt ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru a discuta cu președintele Zelenski un plan de pace Rusia-Ucraina.

În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Statele Unite și Rusia ar fi pregătit, în culise, un plan de oprire a războiului, dar Kievul ar trebui să accepte să cedeze teritorii. Nici Washingtonul, nici Moscova nu au confirmat aceste informații.

Ajuns miercuri seară la Kiev, secretarul armatei americane s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării. Dan Driscoll este însoțit de șeful de stat major al Armatei SUA, generalul Randy George, de cel mai important comandant al armatei americane în Europa, generalul Chris Donahue, și de sergentul-major al armatei, Michael Weimer.

Driscoll și generalul George sunt cei mai înalți oficiali militari americani care poartă discuții în capitala ucraineană, de când președintele Donald Trump a preluat mandatul.

Un oficial ucrainean a declarat pentru postul de televiziune CBS că discuțiile se vor concentra pe situația militară din teren, dar și pe un posibil armistițiu.

Totul, în contextul în care mai multe publicații occidentale scriu că Statele Unite și Rusia au elaborat în secret un plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Nu este clar ce presupune această nouă inițiativă, despre care se spune că ar fi între Kremlin și emisarul american, Steve Witkoff. Unele relatări sugerează că ar fi vorba despre un plan de pace în 28 de puncte, însă totul depinde de ceea ce Rusia este dispusă să ofere”.

Potrivit surselor citate de Axios, Reuters și Financial Times, planul de pace ar echivala cu o capitulare de facto a Ucrainei.

Documentul, alcătuit din 28 de puncte, ar impune Kievului cedarea regiunilor din Donbas, inclusiv a unor zone pe care Ucraina încă le controlează, reducerea armatei la jumătate și renunțarea la anumite categorii de armament.

În schimb, Washingtonul ar oferi o garanție de securitate pentru Ucraina și Europa, însă rămâne neclar dacă aceasta ar include un angajament militar direct de apărare.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: „Ca să funcționeze, orice plan de pace trebuie să-i includă în ecuație pe ucraineni și europeni. Salutăm orice demers cu noimă de a pune capăt războiului, dar pacea trebuie să fie justă și durabilă, deci ucrainenii și europenii trebuie să fie de acord cu condițiile”.

Reporter: „Au fost oficialii europeni implicați în vreun fel în elaborarea acestui plan de pace?”

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: „Eu nu am cunoștință de așa ceva”.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Pe câmpul de luptă, Rusia înregistrează probabil cele mai bune săptămâni de până acum, cel puțin din ultimul an, în special în jurul orașului Pokrovsk și la sud de acesta, în Zaporojie, unde s-au înregistrat avansuri substanțiale”.

Volodimir Zelenski a exclus în mod repetat orice concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Între timp, un oficial al Casei Albe a confirmat pentru BBC că trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, își va încheia mandatul în ianuarie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













