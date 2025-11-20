Oficiali ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace

Stiri externe
20-11-2025 | 17:14
×
Codul embed a fost copiat

Oficialii de rang înalt ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru a discuta cu președintele Zelenski un plan de pace Rusia-Ucraina.

autor
Știrile PRO TV

În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Statele Unite și Rusia ar fi pregătit, în culise, un plan de oprire a războiului, dar Kievul ar trebui să accepte să cedeze teritorii. Nici Washingtonul, nici Moscova nu au confirmat aceste informații.

Ajuns miercuri seară la Kiev, secretarul armatei americane s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării. Dan Driscoll este însoțit de șeful de stat major al Armatei SUA, generalul Randy George, de cel mai important comandant al armatei americane în Europa, generalul Chris Donahue, și de sergentul-major al armatei, Michael Weimer.

Driscoll și generalul George sunt cei mai înalți oficiali militari americani care poartă discuții în capitala ucraineană, de când președintele Donald Trump a preluat mandatul.

Un oficial ucrainean a declarat pentru postul de televiziune CBS că discuțiile se vor concentra pe situația militară din teren, dar și pe un posibil armistițiu.

Citește și
keith kellogg
Keith Kellogg, trimisul SUA pentru Ucraina, va părăsi administrația Trump. De ce e o pierdere majoră pentru Kiev

Totul, în contextul în care mai multe publicații occidentale scriu că Statele Unite și Rusia au elaborat în secret un plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Nu este clar ce presupune această nouă inițiativă, despre care se spune că ar fi între Kremlin și emisarul american, Steve Witkoff. Unele relatări sugerează că ar fi vorba despre un plan de pace în 28 de puncte, însă totul depinde de ceea ce Rusia este dispusă să ofere”.

Potrivit surselor citate de Axios, Reuters și Financial Times, planul de pace ar echivala cu o capitulare de facto a Ucrainei.

Documentul, alcătuit din 28 de puncte, ar impune Kievului cedarea regiunilor din Donbas, inclusiv a unor zone pe care Ucraina încă le controlează, reducerea armatei la jumătate și renunțarea la anumite categorii de armament.

În schimb, Washingtonul ar oferi o garanție de securitate pentru Ucraina și Europa, însă rămâne neclar dacă aceasta ar include un angajament militar direct de apărare.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: „Ca să funcționeze, orice plan de pace trebuie să-i includă în ecuație pe ucraineni și europeni. Salutăm orice demers cu noimă de a pune capăt războiului, dar pacea trebuie să fie justă și durabilă, deci ucrainenii și europenii trebuie să fie de acord cu condițiile”.
Reporter: „Au fost oficialii europeni implicați în vreun fel în elaborarea acestui plan de pace?”
Kaja Kallas, șefa diplomației europene: „Eu nu am cunoștință de așa ceva”.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Pe câmpul de luptă, Rusia înregistrează probabil cele mai bune săptămâni de până acum, cel puțin din ultimul an, în special în jurul orașului Pokrovsk și la sud de acesta, în Zaporojie, unde s-au înregistrat avansuri substanțiale”.

Volodimir Zelenski a exclus în mod repetat orice concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Între timp, un oficial al Casei Albe a confirmat pentru BBC că trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, își va încheia mandatul în ianuarie.

Aplicațiile religioase ce folosesc AI au devenit un sprijin spiritual în era digitală: „M-a ajutat să mă împac cu un prieten”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, Pentagon, pace,

Dată publicare: 20-11-2025 17:13

Articol recomandat de sport.ro
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Citește și...
Șefa diplomației UE cere implicarea Europei și Ucrainei în orice plan de pace. „Securitatea Europei este în joc”
Stiri externe
Șefa diplomației UE cere implicarea Europei și Ucrainei în orice plan de pace. „Securitatea Europei este în joc”

Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor şi europenilor pentru a funcţiona, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, opinie susţinută şi de miniştrii de externe din statele membre.

Keith Kellogg, trimisul SUA pentru Ucraina, va părăsi administrația Trump. De ce e o pierdere majoră pentru Kiev
Stiri externe
Keith Kellogg, trimisul SUA pentru Ucraina, va părăsi administrația Trump. De ce e o pierdere majoră pentru Kiev

Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, le-a spus colaboratorilor săi că intenționează să părăsească administrația în ianuarie, au declarat patru surse pentru Reuters.

Parlamentul i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk pe fondul scandalului de corupţie din sectorul energiei din Ucraina
Stiri externe
Parlamentul i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk pe fondul scandalului de corupţie din sectorul energiei din Ucraina

Parlamentul de la Kiev i-a demis miercuri pe Gherman Galuşcenko și Svitlana Grinciuk, în urma scandalului de corupție din sectorul energetic, transmite dpa.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR

Taxele locale NU mai cresc de la 1 ianuarie, după ce judecătorii Curții Constituționale au amânat analizarea contestației AUR privind pachetul fiscal pentru data de 21 ianuarie 2026.

Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare
Stiri actuale
Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă necesară pentru implementarea reorganizării Romsilva, în vederea modernizării managementului fondului forestier al statului.

Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ
Stiri Sanatate
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ

Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Noiembrie 2025

47:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28