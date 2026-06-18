Platforma le permite consumatorilor să afle instant unde găsesc cele mai ieftine produse și să urmărească evoluția prețurilor pentru a evita promoțiile înșelătoare, scrie Euronews.

Noua platformă digitală PosoKanei a fost prezentată oficial de autoritățile elene și promite să schimbe modul în care grecii își fac cumpărăturile. Aplicația și site-ul permit compararea prețurilor pentru aproximativ 10.000 de produse din marile lanțuri de supermarketuri, cu actualizări zilnice și acces la istoricul prețurilor.

Cum funcționează aplicația care urmărește prețurile din supermarketuri

PosoKanei oferă utilizatorilor posibilitatea de a compara în timp real prețurile produselor atât în Grecia, cât și în alte state europene. Platforma este destinată în special produselor comercializate de companii multinaționale, unde diferențele de preț între țări pot fi semnificative.

În plus, fiecare produs vine cu un istoric al prețurilor pe cel puțin două luni, astfel încât consumatorii să poată verifica dacă o reducere este reală sau dacă prețul a fost majorat înainte de o promoție.

Autoritățile susțin că noua platformă îi va ajuta pe cetățeni să facă alegeri mai informate într-o perioadă în care costul vieții continuă să crească.

Premierul Greciei a declarat că prețurile nejustificat de mari, comparativ cu alte piețe europene, nu ar trebui acceptate și că transparența poate contribui la combaterea inflației.

În luna mai, inflația din Grecia a ajuns la 5%, una dintre cele mai ridicate valori din zona euro, în timp ce multe familii continuă să resimtă presiunea scumpirilor.

Aplicația permite compararea produselor din aceeași categorie, precum cafeaua, pastele sau alte alimente de bază, în funcție de preț și disponibilitate.

Utilizatorii își pot crea liste personalizate de cumpărături, iar platforma recomandă automat alternative mai ieftine, pentru a reduce costul final al coșului.

În prezent, sunt incluse ofertele unor mari lanțuri de supermarketuri precum Galaxias, Sklavenitis, Chalkiadakis, SYNKA, Masoutis, My Market, AB Vassilopoulos, Kritikos, Market In și Lidl.

Comparații cu prețurile din România și alte țări europene

Unul dintre cele mai interesante instrumente ale platformei este posibilitatea de a compara același produs cu prețurile practicate în alte state europene.

În prezent, aplicația afișează date din Italia, Franța, Belgia, România, Bulgaria, Cipru și Spania, iar Portugalia urmează să fie inclusă în perioada următoare.

PosoKanei ia locul vechii platforme e-katanalotis, lansată în urmă cu mai mulți ani.

Guvernul grec anunță că noul sistem va fi dezvoltat permanent, pe baza experienței și sugestiilor primite de la utilizatori.