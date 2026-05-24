Nici colegii, nici conducerea și nici controalele interne nu au detectat o schemă prin care casiera ar fi reușit să deturneze peste 300.000 de euro, profitând de o vulnerabilitate a sistemului informatic, scrie publicația Marmiton.

Cazul a ieșit la iveală abia după ani de zile, deși presupusa fraudă se desfășura într-un mod relativ simplu și constant.

Femeia, descrisă de colegi ca fiind discretă și serioasă, câștiga în jur de 1.500 de euro pe lună. În spatele aparenței obișnuite, ar fi pus însă la cale un plan bine calculat: construirea propriei locuințe.

Potrivit informațiilor din dosar, totul a pornit de la o breșă descoperită în sistemul caselor de marcat. Ceea ce a uimit anchetatorii a fost atât simplitatea metodei, cât și perioada îndelungată în care nimeni nu a sesizat nereguli.

Cum ar fi funcționat schema

Primele sustrageri ar fi fost realizate prin sume mici, obținute din rambursări de bonuri fiscale. Situația s-a amplificat după instalarea unui nou sistem de casă de marcat, care ar fi permis apariția unor erori în cazul plăților mixte, cash și card sau cec.

„Am descoperit întâmplător, când am încercat să anulez un bon”, a declarat femeia în fața instanței. Sistemul permitea anularea unor tranzacții și recuperarea numerarului fără alerte imediate în contabilitate.

Profitând de poziția sa de șefă de casă, aceasta ar fi putut identifica rapid tranzacțiile vulnerabile și ar fi intervenit direct la casele de marcat.

„Puteam retrage până la 1.000 de euro pe zi”, a recunoscut ea.

Trei ani fără suspiciuni

Cazul a continuat timp de aproximativ trei ani fără ca nimeni să ridice suspiciuni serioase. Volumul mare de încasări al magazinului — de sute de mii de euro săptămânal — ar fi făcut diferențele mult mai greu de observat.

Un controlor de gestiune a declarat că a apelat inițial la șefa de casă atunci când a observat nereguli.

„Când am văzut că există o problemă, am contactat-o mai întâi pe șefa de casă. Lucrasem cu ea 10 ani; aveam încredere totală”, a spus acesta.

Abia după introducerea supravegherii video detaliate, suspiciunile au fost confirmate.

Anchetatorii au descoperit o parte din sumele sustrase la domiciliul femeii, inclusiv într-un seif cu activare vocală. Alte fonduri fuseseră transferate în conturi bancare diferite.

În fața instanței, aceasta a susținut că banii erau destinați unui proiect imobiliar personal.

„Credeam că cineva va observa înainte să ajung atât de departe”, a declarat ea. A adăugat: „Am simțit remușcări, dar era atât de ușor…”.

Tribunalul din Évry a condamnat-o la doi ani de închisoare cu suspendare și a obligat-o să returneze sumele deturnate.