„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului DEPAL SRL, CARREFOUR ROMANIA SA a initiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului mentionat mai jos”, se arată într-un anunţ postat, vineri, pe site-ul ANSVSA.

Este vorba despre mai multe loturi de arahide decojite crude şi arahide decojite prăjite.

„Motivul rechemarii: Posibilă depăşire a contaminanţilor aflatoxina B1 şi aflatoxine totale. Se recomandă persoanelor care deţin produsele menţionate mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele Carrefour de unde au fost achiziţionate”, arată sursa citată.

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.