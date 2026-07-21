O navă de război a Rusiei, urmărită de o navă a Marinei Regale, a deschis focul foarte aproape de Marea Britanie. Ce a urmat

Stiri externe
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Neustrashimy profimedia 1040353757
Profimedia

O navă rusească de război, o fregată de clasa Neustrashimy, a desfăşurat luni un exerciţiu de tir cu muniţie reală la Canalul Mânecii, în largul oraşului Plymouth , în sud-vestul Angliei, anunţă marţi Ministerul britanic al Apărării, relatează AFP.

autor
Alexandru Toader

Acest ”exerciţiu” a avut loc ”la aproximativ 40 de mile marine (74 de kilometri) de Plymouth”, a anunţat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării, potrivit News.ro.

”Royal Navy (Marina Regală) a supravegheat exerciţiul, continuă să supravegheze îndeaproape activitatea navei şi este pregătită să apere securitatea naţională a Regatului Unit”, a adăugat el.

Ministerul precizează că nava rusă a avertizat nava britanică de patrulare HMS Tyne, prezentă în zonă, cu privire la faptul că intenţionează să desfăşoare aceste tiruri şi i-a cerut să se repoziţioneze la o distanţă mai sigură.

Acest exerciţiu, catalogat drept ”rar” de către cotidianul britanic The Guardian, a durat aproximativ 30 de minute.

El a avut loc în ziua instalării la numărul 10 pe Downing Street a noului premier Andy Burnham

El intervine într-un context tot mai tensionat cu Rusia la Canalul Mânecii şi în apele din nordul Europei.

La jumătatea lui iunie, forţele britanice au interceptat, la Canalul Mânecii, un petrolier aparţinând flotilei fantone ruse.

Două zile mai târziu, un velier înmatriculat în Regatul Unit a semnalat că a primit tiruri de avertisment trase de o navă rusească de război în timpe naviga la sud de Insula Wight, în afara apelor teritoriale britanice.

Premierul britanic de atunci Keir Starmer a denunţat o acţiune ”iimprudentă”.

Ministerul rus al Apărării a dat atunci asigurări că velierul se apropia ”periculos” de fregata rusească respectivă.

Kremlinul a anunţat marţi că nu are ”nicio speranţă” a unei îmbunătăţiri a relaţiilor cu Londra după instalarea la putere a lui Andy Burnham.

Preşedinţa rusă a denunţat o ”susţinere necondiţionată” a Ucrainei de către noul şef al Guvernului britanic.

Sursa: News.ro

Etichete: navă, Rusia, Marea Britanie,

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