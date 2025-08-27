O mandibulă de 1,8 milioane de ani, descoperită în Georgia. Situl Orozmani rescrie povestea primilor oameni

Arheologii din Georgia au găsit o mandibulă veche de 1,8 milioane de ani, aparţinând unei specii primitive de om. Descoperirea ar putea aduce date esenţiale despre cele mai timpurii aşezări umane preistorice din Eurasia.

Situl georgian Orozmani - mai mic decât două locuri de parcare, dar bogat în istorie - a adus la lumină cele mai vechi rămăşiţe ale primilor oameni descoperite până acum în afara Africii. Acestea oferă indicii despre modul de viaţă al Homo erectus, o specie de vânători-culegători care, potrivit oamenilor de ştiinţă, a început să migreze în urmă cu aproximativ două milioane de ani.

„Studierea rămăşiţelor umane şi a fosilelor de animale din Orozmani ne va permite să determinăm stilul de viaţă al primilor colonizatori ai Eurasiei", a declarat Giorgi Bidzinashvili, profesor de arheologie la Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi, specializat în epoca de piatră.

„Credem că Orozmani ne poate oferi informaţii importante despre omenire", a precizat el.

Descoperiri recente confirmă ipotezele specialiștilor

Maxilarul inferior a fost găsit la o distanţă de aproximativ 100 de kilometri sud-vest de capitala Georgiei, Tbilisi, unde arheologii au descoperit în 2022 un dinte aparţinând unui om primitiv din aceeaşi perioadă. În satul vecin Dmanisi au fost găsite anterior cranii umane cu o vechime de 1,8 milioane de ani.

În cadrul acestei ultime descoperiri, arheologii au găsit şi fosile de animale, printre care cele ale unor exemplare de tigru cu dinţi-sabie, elefant, lup, cerb şi girafă, precum şi mai multe unelte de piatră.

O analiză atentă a maxilarului şi fosilelor de animale poate oferi răspunsuri esenţiale despre modul în care au evoluat primii oameni după ce au părăsit Africa, inclusiv despre ce mâncau şi cum era clima la acea vreme, au precizat oamenii de ştiinţă.

În situl arheologic Orozmani, arheologii descoperă în fiecare an noi rămăşiţe ale speciei Homo erectus.

"În a doua zi a mea (de săpături) am găsit un os mic şi frumos de la gleznă", a declarat Miles Alexandre, proaspăt absolvent de antropologie al Universităţii Rhode Island din Statele Unite. „Sapi cinci centimetri (şi) ai şanse mari să găseşti ceva", a adăugat el.

