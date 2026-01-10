O mamă a fost împușcată în locuința sa din Londra, în fața fiului ei de un an. Agresorii au tras șapte focuri de armă

Stiri externe
10-01-2026 | 16:23
police
iStock

O mamă a fost lăsată să lupte pentru viața ei după ce a fost împușcată de mai multe ori în fața fiului ei de un an de către doi bărbați cu glugă, a declarat poliția.

autor
Sabrina Saghin

Poliția a fost chemată la o casă de pe strada Cronin din Peckham, sud-estul Londrei, în urma unor sesizări privind focuri de armă trase chiar înainte de ora 23:00 în ajunul Crăciunului, scrie Daily Mail.

Au găsit victima în stare critică, cu multiple răni prin împușcare, și a fost transportată de urgență la spital cu ambulanța.

Ea a petrecut Crăciunul într-o unitate de terapie intensivă și se află încă în spital, unde primește tratament.

Poliția Metropolitană a confirmat că fiul victimei, în vârstă de un an, se afla în casă în momentul atacului, dar, din fericire, nu a fost rănit.

Citește și
pistol
Un soldat de 23 de ani a fost găsit împușcat în baia unei unități militare din Deva

Poliția crede că doi bărbați s-au apropiat de ușa din față a casei, îmbrăcați în haine negre, cu glugă, înainte de a trage șapte focuri prin ușa din față.

Apoi, amândoi au fugit pe jos în direcția Commercial Way.

Inspectorul detectiv Jordan Gardner, care conduce ancheta, a declarat: „Acesta a fost un act de violență șocant, comis într-o casă familială în care se afla un copil mic. Este esențial să îi identificăm pe cei responsabili și să asigurăm dreptatea pentru victimă. Știm că vor fi persoane care au văzut sau auzit ceva ce ne-ar putea ajuta. Chiar dacă informația pare nesemnificativă, vă rugăm să ne contactați. Suntem interesați în special de informații de la persoanele care s-au aflat în zona Cronin Street, Commercial Way sau Moody Road între orele 21:45 și 23:45 în seara de miercuri, 24 decembrie.”

Sursa: Daily Mail

Etichete: londra, impuscaturi, mama,

Dată publicare: 10-01-2026 16:23

Articol recomandat de sport.ro
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Citește și...
Agentul care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis fusese târât cu mașina 100 de m de un imigrant ilegal, în iunie
Stiri externe
Agentul care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis fusese târât cu mașina 100 de m de un imigrant ilegal, în iunie

Agentul de la imigrări care a deschis focul miercuri în Minneapolis, ucigând o femeie, a fost târât cu mașina 100 de metri de un imigrant ilegal în Minnesota, în iunie anul trecut.

Un soldat de 23 de ani a fost găsit împușcat în baia unei unități militare din Deva
Stiri actuale
Un soldat de 23 de ani a fost găsit împușcat în baia unei unități militare din Deva

Tragedie, luni dimineață, într-o unitate militară din Deva. Un soldat de 23 de ani a fost găsit fără viață, împușcat în baia unității.

Fost internațional, ucis la vârsta 33 de ani. Jucătorul echipei Barcelona SC, împușcat în în oraşul Guayaquil
Stiri Sport
Fost internațional, ucis la vârsta 33 de ani. Jucătorul echipei Barcelona SC, împușcat în în oraşul Guayaquil

Ecuadorianul Mario Pineida, fost internaţional în vârstă de 33 de ani, a fost ucis miercuri în oraşul Guayaquil, a anunţat clubul său, Barcelona SC, potrivit AFP.

Recomandări
Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”
Stiri externe
Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

Ca răspuns la ultima amenințare a lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, partidele politice din regiunea autonomă daneză au emis o declarație comună în care afirmă că viitorul insulei trebuie decis de către groenlandezi. Însă, liderul SUA nu cedează.

Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur se mută în Parlament. O moțiune împotriva Oanei Țoiu, pregătită de grupul PACE
Stiri Politice
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur se mută în Parlament. O moțiune împotriva Oanei Țoiu, pregătită de grupul PACE

Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”
Stiri Justitie
Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că un magistrat are responsabilitatea de a vorbi în mod deschis despre eventuale probleme din sistemul de justiţie, astfel încât acestea să poată fi cunoscute şi corectate.

 

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59