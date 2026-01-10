O mamă a fost împușcată în locuința sa din Londra, în fața fiului ei de un an. Agresorii au tras șapte focuri de armă

O mamă a fost lăsată să lupte pentru viața ei după ce a fost împușcată de mai multe ori în fața fiului ei de un an de către doi bărbați cu glugă, a declarat poliția.

Poliția a fost chemată la o casă de pe strada Cronin din Peckham, sud-estul Londrei, în urma unor sesizări privind focuri de armă trase chiar înainte de ora 23:00 în ajunul Crăciunului, scrie Daily Mail.

Au găsit victima în stare critică, cu multiple răni prin împușcare, și a fost transportată de urgență la spital cu ambulanța.

Ea a petrecut Crăciunul într-o unitate de terapie intensivă și se află încă în spital, unde primește tratament.

Poliția Metropolitană a confirmat că fiul victimei, în vârstă de un an, se afla în casă în momentul atacului, dar, din fericire, nu a fost rănit.

Poliția crede că doi bărbați s-au apropiat de ușa din față a casei, îmbrăcați în haine negre, cu glugă, înainte de a trage șapte focuri prin ușa din față.

Apoi, amândoi au fugit pe jos în direcția Commercial Way.

Inspectorul detectiv Jordan Gardner, care conduce ancheta, a declarat: „Acesta a fost un act de violență șocant, comis într-o casă familială în care se afla un copil mic. Este esențial să îi identificăm pe cei responsabili și să asigurăm dreptatea pentru victimă. Știm că vor fi persoane care au văzut sau auzit ceva ce ne-ar putea ajuta. Chiar dacă informația pare nesemnificativă, vă rugăm să ne contactați. Suntem interesați în special de informații de la persoanele care s-au aflat în zona Cronin Street, Commercial Way sau Moody Road între orele 21:45 și 23:45 în seara de miercuri, 24 decembrie.”

