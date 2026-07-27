Sara Gilson, în vârstă de 43 de ani, a fost împușcată mortal de soțul ei, Jeremiah „Shawn” Duffey, în vârstă de 48 de ani, într-un caz îngrozitor de crimă urmată de sinucidere, când acesta a pătruns cu forța în locuința ei din Owasso, Oklahoma, pe 23 iulie, potrivit poliției.

Influencerița și-a acuzat fostul soț de pedofilie

Incidentul a avut loc după ce Gilson a postat un clip pe TikTok pe 11 iulie, în care a interpretat o tendință numită „documentar Netflix”, în cadrul căreia utilizatorii se prefac că participă la un interviu pe platforma de streaming, scrie Daily Mail.

Deși acest trend a fost folosit în mare parte pentru a satiriza evenimente banale și glume, Gilson și-a folosit clipul pentru a face mișto de destrămarea căsniciei sale din cauza presupusei pedofilii a soțului ei.

„Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil”, a scris Gilson în videoclip.

Gilson, mamă a doi copii, a adăugat în descriere: „Aș vrea să fi fost o glumă”, clipul acumulând peste șase milioane de vizualizări.

Potrivit unei ordonanțe de protecție depuse pe 10 iunie de mama fetei, Duffey ar fi fost surprins de un alt antrenor în timp ce săruta și atingea o fată de 15 ani din echipa de baschet pentru tineret pe care o antrena.

Căsătoria cuplului s-a încheiat în 2021, când Gilson a depus două cereri de ordonanță de protecție împotriva soțului său. Aceste cereri au fost respinse la momentul respectiv deoarece Gilson nu s-a prezentat în instanță, relatează The Oklahoman.

Gilson a cerut protecție împotriva fostului soț

Pe 10 iunie, în aceeași zi în care presupusa victimă a lui Duffey a depus cererea, Gilson a solicitat, la rândul ei, un alt ordin de protecție de urgență împotriva lui Duffey, susținând că acesta deținea o armă, a amenințat că se va sinucide și apoi „a fugit”.

Duffey nu a fost niciodată arestat pentru presupusul incident și nici acuzat de vreo infracțiune.

A fost depusă o sesizare cu privire la aceste acuzații la Departamentul de Poliție din Owasso; cu toate acestea, nu este clar dacă Duffey a făcut obiectul unei anchete înainte de moartea sa.

Conform revistei People, în cadrul ordinului de protecție solicitat de Gilson, un judecător i-a ordonat lui Duffey să părăsească locuința comună și să se mențină la o distanță de cel puțin 100 de yarzi (91,44 metri)de ea.

Ordinul de protecție a fost apoi prelungit pe 23 iunie, până pe 24 august.

Duffey a făcut, de asemenea, obiectul unui alt ordin de protecție depus în aceeași zi cu cel al soției sale, care a fost solicitat de mama elevei.

Ea a susținut că fiica sa a fost sărutată și atinsă de antrenorul echipei de baschet pentru tineret.

Se pare că un alt antrenor l-a prins în flagrant, iar fata i-a spus mamei sale că comportamentul inadecvat al lui Duffey a inclus trimiterea de mesaje, invitarea ei în camera sa de hotel în timpul unei deplasări la un turneu și oferirea de bani în schimbul tăcerii ei, conform documentelor depuse.

Ultimele mesaje publicate pe social media de Gilson

După ce Gilson a publicat pe TikTok un videoclip în care expunea presupusele infracțiuni ale soțului ei, a mai postat două videoclipuri pe pagina sa, făcând aluzie la calvarul prin care a trecut înainte de a fi ucisă.

Într-un videoclip, ea apărea alături de o prietenă pe o barcă, cu descrierea: „Toată lumea vorbește despre iubirea romantică, dar nimeni nu vorbește despre cum prietenia dintre femei îți salvează literalmente viața”.

Apoi a publicat un alt videoclip în care apărea pe un iaht, cu descrierea: „Fie ca orice ar fi fost aia să nu mă mai găsească niciodată”.

La câteva zile după acea ultimă postare, Duffey a pătruns în casa lui Gilson și a împușcat-o mortal, înainte de a-și îndrepta arma asupra sa, a declarat poliția.

Contul de TikTok al lui Duffey conținea, de asemenea, clipuri vulgare despre viața sa personală, inclusiv unul în care tușea, cu descrierea: „Ești bolnav dacă îți place să tragi de păr și să muști”.

Într-un alt videoclip, el a folosit descrierea: „Se pare că fostul iubit al fiecărei fete era toxic, controlator și manipulator”.

Într-o campanie GoFundMe lansată pentru cei doi copii ai lui Gilson, cei dragi ai acesteia au descris moartea ei ca fiind „de neimaginat”, afirmând că era o „mamă incredibilă”.

„Pierderea ei bruscă și sfâșietoare a lăsat o întreagă comunitate în doliu, dar cea mai mare pierdere o resimt cei doi copii prețioși ai ei, care trebuie acum să facă față vieții fără mama lor iubitoare. Copiii ei erau centrul lumii ei, iar tot ce făcea era pentru ei. Îi iubea cu toată inima, muncea din greu pentru a le asigura un trai decent și visa să le ofere cea mai bună viață posibilă.”, se menționa în campania de strângere de fonduri.