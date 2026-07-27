Prețul unui baril de petrol Brent cu livrare în septembrie a coborât cu 4,66%, până la 92,27 dolari, în timp ce petrolul american WTI s-a ieftinit cu 5,02%, la 84,83 dolari pe baril, notează Euronews.

Săptămâna trecută, petrolul Brent, reperul internațional al pieței, a depășit pentru scurt timp pragul de 102 dolari pe baril. Era cu aproximativ 30 de dolari peste nivelul de la începutul lunii și la cel mai ridicat nivel din luna mai.

Prețurile petrolului au crescut puternic în această lună pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al temerilor că o escaladare a războiului ar putea afecta și mai mult aprovizionarea globală cu țiței.

Principala îngrijorare pentru piața petrolului a fost siguranța transportului prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie. Aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzitează în mod obișnuit această rută, însă conflictul a afectat grav traficul maritim din zonă.

Rutele alternative, o soluție limitată

Producătorii de petrol au încercat să folosească rute alternative, însă și acestea au devenit vulnerabile. Săptămâna trecută, petroliere saudite care traversau Marea Roșie au fost atacate. Reducerea cantităților de petrol disponibile pe piață duce, de regulă, la creșterea cotațiilor și, implicit, a prețurilor la carburanți.

Scumpirea petrolului vine într-un moment în care inflația dădea semne de temperare, peste așteptările economiștilor. În prezent, investitorii estimează că presiunile inflaționiste s-au intensificat suficient încât există o probabilitate de 36% ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să majoreze din nou dobânda de politică monetară la următoarea ședință, potrivit datelor CME Group.

Dobânzile mai ridicate pot contribui la reducerea inflației, însă pot încetini și activitatea economică, deoarece cresc costurile de finanțare pentru populație și companii.

Deși prețurile petrolului au renunțat la o parte din avansul puternic înregistrat în luna iulie, incertitudinile privind evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra pieței energetice rămân ridicate.