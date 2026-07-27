El a mai precizat că social-democrații nu vor vota nici proiectele care îi pun pe români să plătească preţul incompetenţei altora, relatează News.ro.

”Sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie să corecteze neputinţa şi întârzierile nepermise ale actualei puteri în atragerea banilor din PNRR. Parlamentul trebuie să rezolve multe situaţii urgente ale românilor ce sunt ignorate de prim-ministrul demis. Românii ne-au trimis să-i reprezentăm. De aceea, PSD nu este un partid care spune „da” automat. Nu vom gira greşelile lui Bolojan şi nici nu vom vota sub presiune. PSD va vota după un singur criteriu: dacă serveşte sau nu interesului României şi al românilor. Susţinem reformele necesare, dar nu vom vota niciodată proiecte care slăbesc instituţiile statului, favorizează interese de partid sau îi pun pe români să plătească preţul incompetenţei altora”, scrie Grindeanu pe Facebook.

El precizează că PSD susţine:

→legea privind recompensarea performanţei angajaţilor din ANAF şi Autoritatea Vamală;

→legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire, în forma care include amendamentele depuse de PSD şi UDMR;

→Codul Urbanismului, cu respectarea rezultatului referendumului din Bucureşti, astfel încât competenţa privind autorizaţiile de construire să fie transferată Primăriei Capitalei începând cu mandatul următor.

”Nu putem accepta ca această schimbare să fie aplicată în timpul mandatului unui primar aflat sub anchetă DNA pentru suspiciuni legate chiar de emiterea autorizaţiilor de construire”, subliniază liderul PSD.

El averizează că legea Integrităţii va fi votată doar în forma agreată cu ANI şi în concordanţă cu deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, iar PSD nu va susţine ”modificări care slăbesc atribuţiile ANI sau creează portiţe pentru liderii USR care au probleme cu legea”.

Totodată, legea Salarizării va fi votată de PSD doar dacă vor fi acceptate amendamentele formulate de organizaţiile sindicale.

”Reforma nu poate fi făcută împotriva celor care muncesc. Reforma nu poate însemna scăderi de venituri pentru medici, profesori sau militari”, argumentează Grindeanu.

În opinia sa, tot în această sesiune extraordinară trebuie adoptate şi proiectele legislative şi amendamentele iniţiate de PSD, care răspund unor probleme reale ale societăţii: ⁠

→prelungirea TVA de 9% pentru locuinţe până la 1 octombrie; ⁠

→măsuri pentru temperarea preţurilor la carburanţi; ⁠deblocarea posturilor din sistemul de sănătate; ⁠acordarea primelor didactice de 1.500 de lei.

”PSD rămâne consecvent. Indiferent cât distorsionează realitatea propaganda de dreapta!”, conchide Sorin Grindeanu.

Joi, 23 iulie, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul public nu este încă finalizat şi ar urma să facă obiectul unor dezbateri într-o altă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, separat de celelalte proiecte de lege aferente unor jaloane din PNRR care urmează să fie discutate săptămâna aceasta în Parlament. El a avertizat că neadoptarea acestuia ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi nu va conduce nici la economii la cheltuielile cu salariile.