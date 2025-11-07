O forță internațională va fi trimisă „foarte curând” în Gaza. Statele care vor desfășura trupe în enclava palestiniană

Stiri externe
07-11-2025 | 07:28
gaza
Getty

Președintele american Donald Trump a anunţat joi că o forţă internaţională va fi desfăşurată „foarte curând” în Gaza, după prezentarea la ONU a proiectului american de rezoluţie pentru pace.

autor
Alexandru Toader

Donald Trump a declarat joi că o forţă internaţională va fi desfăşurată "foarte curând" în Gaza, la o zi după ce Statele Unite au anunţat un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU menit să sprijine planul de pace al preşedintelui american, informează AFP.

"Foarte curând. Se va întâmpla foarte curând. Şi lucrurile merg bine în Gaza", a răspuns Donald Trump la întrebarea unui reporter despre desfăşurarea anunţată a unei astfel de forţe în teritoriul palestinian, care încă se confruntă cu o situaţie umanitară foarte precară, la aproape o lună de la intrarea în vigoare a armistiţiului dintre Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas.

"Avem mai multe ţări care s-au oferit voluntar să intervină în caz de probleme cu Hamas, de exemplu, sau pentru orice altă problemă", a adăugat el în timpul unei discuţii cu presa pe marginea unei întâlniri diplomatice de la Casa Albă cu liderii din Asia Centrală.

Statele Unite au prezentat miercuri ţărilor partenere un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, menit să sprijine planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza, care include desfăşurarea unei forţe internaţionale.

Citește și
armata israel, soldati israel
Armata israeliană: „Cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu aparțin ostaticilor”

Ambasadorul Mike Waltz i-a reunit miercuri pe cei zece membri aleşi ai Consiliului, împreună cu mai mulţi parteneri regionali (Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Turcia), potrivit misiunii SUA la ONU, menţionând că acest lucru demonstrează "sprijin regional" pentru text.

Potrivit unor surse diplomatice, mai multe ţări şi-au exprimat deja disponibilitatea de a participa la această forţă de stabilizare (ISF), în special Indonezia, dar insistă asupra unui mandat al Consiliului de Securitate pentru a desfăşura efectiv trupe în teritoriul palestinian.

Această forţă este stipulată în acordul care a dus la un armistiţiu fragil pe 10 octombrie, după doi ani de război devastator declanşat de atacul Hamas asupra Israelului.

Conform termenilor acordului, aceasta va fi compusă dintr-o coaliţie formată în principal din ţări arabe şi musulmane şi va fi desfăşurată în Gaza pentru a supraveghea securitatea pe măsură ce armata israeliană se retrage.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 07-11-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Palestinieni fără adăpost s-au refugiat în fosta casă a lui Yasser Arafat din Gaza: „Aparţinem generaţiei Primei Intifade”
Stiri externe
Palestinieni fără adăpost s-au refugiat în fosta casă a lui Yasser Arafat din Gaza: „Aparţinem generaţiei Primei Intifade”

În oraşul Gaza transformat în ruine, şi fosta reşedinţă a liderului palestinian defunct Yasser Arafat a fost parţial distrusă de atacurile aeriene israeliene, dar mai multe familii din Gaza au decis să se refugieze în ea.

Armata israeliană: „Cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu aparțin ostaticilor”
Stiri externe
Armata israeliană: „Cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu aparțin ostaticilor”

Cele trei cadavre din Gaza, predate vineri Israelului prin Crucea Roșie, nu aparțin ostaticilor răpiți pe 7 octombrie 2023, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Israel anunță reluarea armistițiului în Gaza după atacuri asupra „țintelor teroriste”. Mesajul lui Donald Trump
Stiri externe
Israel anunță reluarea armistițiului în Gaza după atacuri asupra „țintelor teroriste”. Mesajul lui Donald Trump

Donald Trump a dat asigurări miercuri că armistiţiul din Gaza sprijinit de SUA rămâne în vigoare, în pofida noilor atacuri israeliene soldate cu 26 de morţi, într-un context tensionat în care Israelul şi Hamas se acuză reciproc de violenţe.

Recomandări
PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Stiri Politice
PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Social-democrații se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.

 

CATALOG eMAG de Black Fridday 2025 | Vezi principalele produse care intră la reduceri vineri dimineață - FOTO
Black Friday 2025
CATALOG eMAG de Black Fridday 2025 | Vezi principalele produse care intră la reduceri vineri dimineață - FOTO

Black Friday 2025 se apropie, iar eMAG pregătește cele mai mari reduceri ale anului. Acum e momentul perfect să adaugi în coș produsele dorite pentru a profita la maximum de ofertele din Vinerea Neagră 2025.  

Garda de Mediu scoate la atac zeci de drone, ca să oprească poluarea din arderi ilegale. „Arzi deșeuri, faci pușcărie”
PRO VERDE
Garda de Mediu scoate la atac zeci de drone, ca să oprească poluarea din arderi ilegale. „Arzi deșeuri, faci pușcărie”

Garda de Mediu a început să folosească dronele din dotare pentru a opri arderile ilegale de deșeuri de lângă București. Ele vor fi interconectate cu bazele de date ale altor instituții, pentru a grăbi procedurile legale împotriva infractorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Noiembrie 2025

35:51

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28