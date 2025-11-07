O forță internațională va fi trimisă „foarte curând” în Gaza. Statele care vor desfășura trupe în enclava palestiniană

Președintele american Donald Trump a anunţat joi că o forţă internaţională va fi desfăşurată „foarte curând” în Gaza, după prezentarea la ONU a proiectului american de rezoluţie pentru pace.

Donald Trump a declarat joi că o forţă internaţională va fi desfăşurată "foarte curând" în Gaza, la o zi după ce Statele Unite au anunţat un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU menit să sprijine planul de pace al preşedintelui american, informează AFP.

"Foarte curând. Se va întâmpla foarte curând. Şi lucrurile merg bine în Gaza", a răspuns Donald Trump la întrebarea unui reporter despre desfăşurarea anunţată a unei astfel de forţe în teritoriul palestinian, care încă se confruntă cu o situaţie umanitară foarte precară, la aproape o lună de la intrarea în vigoare a armistiţiului dintre Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas.

"Avem mai multe ţări care s-au oferit voluntar să intervină în caz de probleme cu Hamas, de exemplu, sau pentru orice altă problemă", a adăugat el în timpul unei discuţii cu presa pe marginea unei întâlniri diplomatice de la Casa Albă cu liderii din Asia Centrală.

Statele Unite au prezentat miercuri ţărilor partenere un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, menit să sprijine planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza, care include desfăşurarea unei forţe internaţionale.

Ambasadorul Mike Waltz i-a reunit miercuri pe cei zece membri aleşi ai Consiliului, împreună cu mai mulţi parteneri regionali (Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită şi Turcia), potrivit misiunii SUA la ONU, menţionând că acest lucru demonstrează "sprijin regional" pentru text.

Potrivit unor surse diplomatice, mai multe ţări şi-au exprimat deja disponibilitatea de a participa la această forţă de stabilizare (ISF), în special Indonezia, dar insistă asupra unui mandat al Consiliului de Securitate pentru a desfăşura efectiv trupe în teritoriul palestinian.

Această forţă este stipulată în acordul care a dus la un armistiţiu fragil pe 10 octombrie, după doi ani de război devastator declanşat de atacul Hamas asupra Israelului.

Conform termenilor acordului, aceasta va fi compusă dintr-o coaliţie formată în principal din ţări arabe şi musulmane şi va fi desfăşurată în Gaza pentru a supraveghea securitatea pe măsură ce armata israeliană se retrage.

