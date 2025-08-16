O fetiță britanică de 10 ani a învins un mare maestru la șah. Bodhana Sivanandan a intrat în istorie cu performanța sa

16-08-2025 | 07:53
sah
O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru.

Sabrina Saghin

Bodhana Sivanandan, din nord-vestul Londrei, l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Şah 2025, desfăşurat duminică la Liverpool.

La 10 ani, cinci luni şi trei zile, Sivanandan a doborât recordul deţinut de americanca Carissa Yip, care avea 10 ani, 11 luni şi 20 de zile când a învins un mare maestru, în 2019, potrivit Federaţiei Internaţionale de Şah (FIDE).

Sivanandan a obţinut acum titlul de maestru internaţional feminin, un nivel sub titlul de mare maestru feminin, rezervat exclusiv jucătoarelor. Cel mai înalt titlu în şah rămâne însă cel de mare maestru, deţinut de campionul mondial en-titre Gukesh Dommaraju şi de numărul 1 mondial Magnus Carlsen.

Tatăl ei a declarat pentru BBC, în 2024, că „absolut nimeni” din familia sa nu excelase anterior la şah.

Sivanandan a spus că a descoperit sportul în timpul pandemiei de Covid, când avea cinci ani, după ce un prieten al tatălui i-a dăruit câteva jucării şi cărţi.

„Într-una dintre sacoşe am văzut o tablă de şah şi am fost interesată de piese”, a spus ea pentru BBC.

„Voiam să folosesc piesele ca jucării. În schimb, tata mi-a spus că pot să joc jocul, şi de acolo am început”, a relatat fetiţa.

