Proiectul, abandonat deocamdată, al președintelui FIFA, Gianni Infantino, de a înființa o societate comercială cu scopul de a vinde acțiuni ale Cupei Mondiale continuă să provoace reacții. În marea majoritate negative, uneori în favoarea sa. Andrew Giuliani, fiul fostului primar al New York-ului, Rudy Giuliani, și director executiv al „White House Task Force” (grupul de lucru al Casei Albe) pentru Cupa Mondială, și-a exprimat vineri sprijinul față de Infantino, calificându-i pe detractorii acestuia drept „invidioși”, potrivit News.ro

Andrew Giuliani: „Este o chestiune politică”

Într-un interviu acordat publicației The Athletic, Giuliani, care a susținut deja cazul suspendării americanului Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale, a afirmat că politica și meschinăria sunt adevăratele motive ale acestui val de proteste: „Este o chestiune politică. Am observat acest lucru și atunci când au fost vizați alți oameni. Oamenii sunt invidioși pe cei care realizează lucruri mărețe; or, ceea ce a făcut Gianni Infantino pentru FIFA a fost să o ducă la un nivel fără precedent, un nivel pe care probabil nu-l credeau atins.”

„Aceasta este persoana pe care aș vrea să o văd la conducere”

„Ne aflăm într-o situație în care sportul a fost monetizat și comercializat”, a continuat Giuliani.

„Trebuie să analizăm ansamblul muncii depuse de Gianni și să recunoaștem că el caută mereu să-și îmbunătățească organizația; asta este esențialul... Aș privi ansamblul muncii sale și mi-aș spune: «Aceasta este persoana pe care aș vrea să o văd la conducere»”, a afirmat el.