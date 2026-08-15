Roger Federer nu mai este miliardar. Retras din tenis în 2022, jucătorul elvețian a reușit să-și sporească averea dobândită în timpul carierei sale sportive. Acest lucru s-a datorat în mare parte achiziției unei participații de 2,5% la marca sportivă On în 2019, ceea ce l-a transformat în primul atlet non-american care a atins o avere de un miliard de dolari anul trecut, scrie Forbes, citează News.ro.

Acțiunile On au scăzut cu 19%

Însă, potrivit Forbes, care publică periodic un clasament al miliardarilor, se pare că Federer și-a pierdut temporar acest statut în urma scăderii de pe piața bursieră a mărcii elvețiene.

Chiar dacă marca On a anunțat marți o creștere de 13% a veniturilor față de primul trimestru, volumul afacerilor a fost sub așteptări, ceea ce a dus la o scădere de 19% a prețului acțiunilor companiei.

Potrivit Forbes, Roger Federer a pierdut astfel 52 de milioane de dolari, averea sa scăzând la 952,4 milioane de dolari și privându-l temporar de statutul de miliardar.

Roger Federer a câștigat aproape 130 de milioane de dolari din tenis

De-a lungul carierei sale, care s-a încheiat cu un meci de dublu împotriva lui Rafael Nadal în 2022, la Laver Cup, în Londra, un turneu pe care l-a organizat chiar el, jucătorul de tenis elvețian a acumulat premii în bani de aproape 130 de milioane de dolari. Această sumă îl plasează pe locul trei în topul jucătorilor de tenis cu cele mai mari câștiguri din turnee, în spatele lui Novak Djokovic și Rafael Nadal.