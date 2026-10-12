Instanța i-a respins contestația, după ce autoritățile au constatat că veniturile sale lunare depășeau plafonul legal pentru acordarea ajutorului, iar în contul său bancar se aflau peste 600.000 de euro scrie L'Independant.

De ce trebuie să dea banii înapoi

Justiția din Țara Bascilor a respins apelul femeii împotriva unei hotărâri pronunțate de instanța de prim grad din Bilbao. Aceasta menținuse decizia Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE), instituția responsabilă de administrarea prestațiilor de șomaj.

Cazul a început în iunie 2024, când femeia a lucrat aproximativ o lună prin intermediul unei agenții de muncă temporară. În această perioadă, ea a intrat în concediu medical, care s-a prelungit până în ianuarie 2025.

După externarea din spital, femeia a solicitat indemnizația contributivă de șomaj de la SEPE. Instituția i-a aprobat cererea, însă a considerat că cele 120 de zile de indemnizație la care avea dreptul fuseseră deja epuizate în perioada concediului medical, după încheierea contractului de muncă temporară.

În paralel, aceasta solicitase o altă prestație de șomaj, destinată victimelor violenței bazate pe gen sau ale violenței sexuale. Ajutorul fusese aprobat inițial pentru trei luni, însă a fost ulterior retras, după reevaluarea dosarului.

Potrivit informațiilor publicate de postul de televiziune Telecinco, verificările au arătat că femeia încasa lunar 800 de euro din chirii și 1.834,25 de euro din investiții. În total, veniturile sale depășeau 2.600 de euro pe lună, cu mult peste plafonul prevăzut pentru acordarea indemnizației.

În aceste condiții, SEPE a solicitat recuperarea sumei de 1.615 euro, plătită necuvenit în perioada 6 februarie – 30 aprilie 2025.

Ce argument a invocat în instanță

Femeia a contestat decizia susținând că a acționat cu bună-credință, fără să comită vreo fraudă și fără să dea dovadă de neglijență. În opinia sa, responsabilitatea pentru plata necuvenită revenea exclusiv administrației.

Pentru a-și susține argumentele, reclamanta a invocat doctrina Cakarevic a Curții Europene a Drepturilor Omului. Aceasta poate proteja beneficiarii împotriva obligației de a restitui anumite sume primite dintr-o eroare administrativă, atunci când au acționat cu bună-credință, iar rambursarea ar reprezenta o povară disproporționată.

Judecătorii au respins argumentul potrivit căruia returnarea banilor ar reprezenta o povară financiară excesivă. Un element important în evaluarea instanței a fost faptul că femeia avea în contul bancar peste 600.000 de euro.

În consecință, instanța a concluzionat că restituirea celor 1.615 euro nu constituia o sarcină financiară disproporționată și a menținut obligația de rambursare a indemnizațiilor încasate necuvenit.