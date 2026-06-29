Rata șomajului înregistrat la nivel naţional a scăzut la 3,21% în mai, faţă de aprilie. Care este situația în București

Stiri Economice
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Oameni pe strada 5
Shutterstock

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,21% la sfârșitul lunii mai 2026, cu 0,03 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară.

autor
Claudia Alionescu

Aceasta este totodată cu 0,03 puncte procentuale mai mare decât în luna mai 2025, a anunțat, luni, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Conform sursei citate, numărul total al şomerilor înregistraţi a fost de 256.794 de persoane.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 56.628 au fost şomeri indemnizaţi şi 200.166 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 1.195 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 1.171 de persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii mai se prezintă astfel: 68.338 de şomeri provin din mediul urban şi 188.456 de şomeri provin din mediul rural. Numărul şomerilor femei la 31 mai 2026 era de 124.116 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 132.678 persoane.

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Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta de peste 55 ani (65.783), urmaţi de cei cu vârsta între 40 - 49 de ani (62.203), la polul opus se aflau persoanele între 25 - 29 de ani (14.964).

Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta de peste 55 ani (65.783), urmaţi de cei cu vârsta între 40 - 49 de ani (62.203), iar la polul opus se aflau persoanele între 25 - 29 de ani (14.964).

După nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (29,48%).

Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 34,08% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,68 %.

Rata șomajului înregistrat în București

La sfârșitul lunii mai, în evidențele AMOFM București erau înregistrați 5.653 șomeri (din care 3.483 femei), rata șomajului fiind de 0,43%.

Din totalul de 5.653 persoane înregistrate în evidențele AMOFM București, 1.881 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.772 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 0 șomeri provin din mediul rural și 5.653 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârstă

La sfârșitul lunii, structura șomerilor înregistrați pe grupe de vârstă arată astfel: dintr-un total de 5.653 persoane, 187 au vârsta sub 25 de ani, 420 au între 25–29 de ani, 1.332 se încadrează în grupa 30–39 de ani, 1.412 au între 40–49 de ani, 1.108 au vârsta între 50–55 de ani, iar 1.194 sunt persoane cu vârsta peste 55 de ani.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AMOFM București (35,29%), urmaţi de cei cu studii superioare (29,52%), iar 15,11% au absolvit şcoala profesională/de arte şi meserii. Șomerii cu studii gimnaziale reprezintă 15,87% din total, cei cu studii postliceale 3,1%, iar cei cu studii primare şi fără studii 1,11%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, este următoarea: 1.022 persoane foarte greu ocupabile, 1.667 greu ocupabile, 1.693 mediu ocupabile, iar 1.271 persoane ușor ocupabile.

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Sursa: Agerpres

Etichete: anofm, bucuresti, romania, rata somajului,

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