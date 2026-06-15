În același timp, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 de ani) s-a menținut la 62,6%, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit INS, populația activă a României era, în primele trei luni ale anului, de 8.197.800 de persoane, din care 7.661.600 erau ocupate, iar 536.200 erau șomeri.

Disparități majore între urban și rural, între femei și bărbați

Pe medii rezidențiale, diferențele sunt semnificative: rata șomajului a fost de 10,3% în mediul rural – de aproape trei ori mai mare decât în mediul urban, unde aceasta a fost de 3,5%. Și rata de ocupare este mai ridicată în orașe (69,5%) față de mediul rural (55,3%).

De asemenea, bărbații au o rată a ocupării mai mare (71%) decât femeile (53,9%).

Tinerii, cei mai afectați de șomaj

Pe grupe de vârstă, tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt categoriei cele mai afectate: rata șomajului în această grupă a atins 27,4%, de peste patru ori mai mare decât media națională. Rata de ocupare a tinerilor este, de asemenea, foarte scăzută, de doar 16,5%.

Pentru populația activă cu vârste între 20 și 64 de ani, rata de ocupare a fost de 68,5%, egală cu cea din trimestrul anterior.

Datele INS reflectă o piață a muncii marcată de disparități structurale adânci între mediul urban și rural, între femei și bărbați și, mai ales, între tineri și restul populației active.