Primul băiețel a venit pe lume prematur, iar după nașterea lui contracțiile s-au oprit, permițându-i fratelui său să mai rămână în uter și să se dezvolte, notează TSN.

Acum, Sasha și Andriyko se află în același salon, sunt hrăniți și supravegheați de medici, însă au zile de naștere diferite. Cazul este considerat de specialiști unul neobișnuit.

Un geamăn s-a născut, celălalt a mai așteptat trei zile

Anna a ajuns la maternitate în cea de-a 33-a săptămână de sarcină, după declanșarea prematură a travaliului.

„La ora 00:19, s-a născut primul băiat, Oleksandr, cu o greutate de 1 kilogram și 430 de grame”, explică medicul obstetrician-ginecolog Tetyana Ilyuk.

La scurt timp după nașterea lui Oleksandr, contracțiile s-au oprit în mod neașteptat. Medicii au decis să nu provoace nașterea celui de-al doilea copil și să urmărească evoluția sarcinii.

„Medicii ne-au explicat că era posibil să păstrăm sarcina pentru cel de-al doilea copil și am avut deplină încredere în ei”, își amintește Anna.

În timp ce medicii îl îngrijeau pe primul nou-născut, fratele său a rămas în uter.

„În timp ce îl tratam pe primul bebeluș, cel de-al doilea frate a continuat să stea liniștit în burtica mamei”, a precizat Olga Kysilchuk, șefa secției de terapie intensivă neonatală a Maternității din Rivne.

„Este un caz foarte interesant, unic și neobișnuit”

Pentru medici, fiecare oră câștigată în cazul unui copil prematur poate conta. În cele trei zile suplimentare petrecute în uter, Andriyko a continuat să se dezvolte și să ia în greutate.

„Pentru dumneavoastră și pentru mine sunt doar trei zile de viață, dar pentru un bebeluș prematur fiecare minut este extrem de important. Andriyko s-a simțit mai bine încă de la început, a reacționat mai ușor la toate procedurile noastre și a avut nevoie de mult mai puține proceduri invazive și de un tratament mai puțin agresiv”, a afirmat medicul Olga Kysilchuk.

Medicul obstetrician-ginecolog Tetyana Ilyuk descrie situația drept una cu totul neobișnuită.

„Este un caz foarte interesant, unic și neobișnuit”, spune aceasta.

Al doilea băiețel s-a născut trei zile mai târziu

După trei zile, Anna a intrat din nou în travaliu. De această dată, a venit pe lume Andriyko.

„La ora 16:42, Anna naște cel de-al doilea băiat, Andriyko, care cântărea deja 1 kilogram și 950 de grame”, a precizat Tetyana Ilyuk.

Mama spune că a observat și ea mișcările mai puternice ale celui de-al doilea copil în perioada în care fratele său era deja născut.

„Andriyko ne dădea de înțeles că este acolo și că vrea și el să-și vadă fratele – mișcările lui erau mai puternice decât de obicei. Pur și simplu voia să-și vadă fratele!” povestește Anna.

Nașterile gemenilor la câteva zile distanță reprezintă o situație foarte rară. În cazul de față, medicii au putut continua sarcina deoarece fiecare dintre cei doi copii avea propria placentă și propriul sac amniotic.

La Maternitatea din Rivne, astfel de cazuri sunt extrem de rare. Ultimul caz similar a fost înregistrat în 2022, când între nașterea celor doi gemeni au trecut șase săptămâni.