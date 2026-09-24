Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford s-a născut pe 15 septembrie, marcând prima naștere pe insulă în ultimii 34 de ani, a declarat joi mama sa, Alice Traill Ford. North Ronaldsay este cea mai nordică insulă din arhipelagul Orkney și are doar aproximativ 5 kilometri lungime și 3 kilometri lățime, potrivit CNN.

Planul s-a schimbat

Traill Ford, logodnicul ei, Jorge Suarez, și familia lor își împart timpul între Costa Rica și North Ronaldsay. Planul inițial era ca Duncan să se nască în Costa Rica, a spus ea. Familia avea bilete de avion pentru întoarcere atunci când a ajuns pe North Ronaldsay, însă planul pentru naștere s-a schimbat după ce au aterizat.

„Am știut imediat că aceasta ar fi cea mai specială, magică și plină de susținere naștere pe care i-aș putea-o oferi”, a spus Traill Ford, a cărei familie a cumpărat insula în 1727.

„Legătura mea cu insula este cea care mă aduce înapoi în fiecare an”, a spus ea. „În fiecare an, încă de când eram bebeluș.”

„Simt că această insulă a avut un rol în creșterea mea și tocmai de aceea am simțit cea mai puternică legătură și cel mai profund sentiment de apartenență cu energia de aici, mai ales în casa strămoșilor mei”, a adăugat Traill Ford, care a născut la Holland House, construită de strămoșii săi.

Potrivit datelor guvernului scoțian, în 2024 populația insulei era de 72 de persoane. Traill Ford a declarat pentru CNN că în prezent 51 de oameni locuiesc pe North Ronaldsay.

„Toată lumea este foarte entuziasmată”, a spus Traill Ford, care le-a oferit localnicilor sticluțe mici de whisky decorate cu trifoi cu patru foi și mici scoici cunoscute în zonă sub numele de „groatie buckies”, despre care se spune că aduc noroc.

„Sunt un fel de familie extinsă, așa simți... o familie uriașă, o familie de pe insulă, rude îndepărtate”, a adăugat ea.

Pe insulă nu există medici

În ceea ce privește motivul pentru care pe insulă nu s-a mai născut niciun copil de atât de mult timp, Traill Ford crede că acesta ar putea fi legat de lipsa serviciilor medicale. Pe insulă nu există nici medic, nici spital, ci doar o asistentă medicală rezidentă.

„Cred că oamenii se tem, poate, de lucrurile care ar putea merge prost în timpul nașterii și se simt mai în siguranță într-un spital, unde există toate resursele necesare pentru a primi sprijin în cazul în care ceva nu ar merge bine”, a spus ea.

Traill Ford a adăugat că drumul cu barca până pe continentul arhipelagului Orkney durează aproximativ două ore și 40 de minute.

„Dacă este o urgență, elicopterul Gărzii de Coastă ar veni după tine. Altfel, dacă starea ta este suficient de bună, trebuie să ajungi în Kirkwall, pe continent”, a spus ea.