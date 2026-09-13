Ce e de făcut? Conștienți de riscuri, dar fără teamă, colonul se investighează de la vârste tinere. Vorbim acum despre cea mai prevenibilă formă de cancer - cancerul de colon.

Nervii care controlează funcțiile esențiale

O rețea complexă de nervi găsim în pelvis. Adică într-o suprafață cât orificiul unei sticle. Acești nervi controlează urinarea, defecația, dar și funcția sexuală, la ambele sexe. Dacă sunt lezați, funcțiile nu mai pot fi îndeplinite.

De aceea, cancerul de rect se operează în centre ultraspecializate. Studii largi din ultimii ani arată că, dacă v-ați născut după 1990, aveți risc mai mare de cancer de colon și rect. Nu știm încă explicațiile. Cei mai mulți se gândesc la schimbarea alimentației, dar încă nu știm. Știm sigur că mișcarea este prevenție.

Prof. dr. Schmitz Winnenthal, medic chirurgie oncologică: „Mișcarea protejează împotriva cancerului. De ce? Țesuturile sunt bine vascularizate. Circulația fiind bună, aducem oxigen fiecărei celule și nu o ține în condiții de stres, ci în condiții normale. Aceasta e un lucru care protejează celulele.”

Chirurgia robotică, esențială în operațiile pe rect

La rect găsim cea mai dificilă operație. Structurile nervoase pot fi păstrate intacte prin chirurgie robotică. Ne explică medicul specialist în chirurgie oncologică, supraspecializat în chirurgia rectului, Octavian Popescu.

Dr. Octavian Popescu, medic specialist chirurgie generală oncologică: „Rectul e înconjurat de o grăsime și, în acea grăsime, se află ganglionii limfatici. În jurul grăsimii respective, lipite de acea grăsime, sunt structurile nervoase, nervii, care ajută pacienții să aibă o viață normală, la bărbați să ejaculeze normal, la femei să aibă libido, adică umezirea locală, ne ajută să urinăm normal. Nervii păstrați înseamnă că micțiunea este bună, defecația e bună, activitatea sexuală normală.”

Dr. Octavian Popescu, medic specialist chirurgie generală oncologică: „Robotul ne ajută să facem o disecție normală, foarte precisă, 3D, să identificăm nervii și să îi vizualizăm, disecția se face milimetru cu milimetru. După aceste operații, pacienții au viață absolut normală. Putem reface continuitatea colonului, legăm capetele la mușchii rectului pentru ca pacientul să aibă o viață normală. Avem pacienți tineri, care au mult de trăit, cu un cancer de colon sau rect, au un prognostic foarte bun, depășește 90% să fie vindecat.”

Chirurgia robotică, accesibilă pentru cât mai mulți pacienți

Sunt în plan programe naționale pentru chirurgia robotică, pentru ca această chirurgie să fie accesibilă pentru fiecare pacient. Adică fiecare pacient să beneficieze de cel mai avansat tratament oncologic.

Prin colonoscopie, rectul, colonul și 10 cm de intestin subțire se vizualizează bine. Așa pot fi îndepărtați, fără durere, eventualii polipi. Pe aceștia se dezvoltă cancere. Odată îndepărtați în timpul colonoscopiei, se elimină practic riscul cancerului. Colonoscopia este decontată de Casa de Asigurări de Sănătate.