O anchetă este acum în plină desfășurare.

Totul s-a întâmplat la ora 7 și 39 de minute, marți dimineață, pe un trotuar aflat în apropierea taberei din Năvodari.

Momentul în care cade stâlpul este surprins de o cameră de bord instalată pe mașina unui șofer. Se vede cum acesta se prăbușește peste un trecător.

Cu puțin timp în urmă, un echipaj de poliție venise în zonă după ce avusese loc un alt accident. Un motociclist a derapat pe șosea din cauza cablurilor de la același stâlp, care erau căzute pe carosabil, apoi și un autoturism s-a încurcat în ele.

Gabriel Cristian Vornicu, victimă: „S-a întâmplat ca o mașină să agațe firul, era și poliția. A văzut că a agățat firul și, până a oprit ăla, m-am nimerit în dreptul stâlpului și stâlpul drept în cap. Am căzut jos, a căzut stâlpul peste mine. Așa mi-a fost norocu'.”

În imagini se vede cum polițiștii pleacă de pe carosabil, de lângă motocicletă, și se îndreaptă spre bărbatul căzut.

Corespondent Știrile PRO TV: „Acesta este stâlpul din lemn care s-a prăbușit peste bărbatul care mergea pe trotuar. Este într-o stare avansată de degradare, iar la bază lemnul este putrezit și măcinat.”

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean din Constanța. Acolo, starea lui i-a surprins chiar și pe medici.

Crina Kibedi, purtător de cuvânt, Spitalul Județean Constanța: „Prezenta o plagă la nivelul scalpului. După ce a fost suturată plaga, pacientul a părăsit Unitatea de Primiri Urgențe.”

Gabriel Cristian Vornicu, victimă: „Pot să zic că m-am născut a doua oară. Și doctorii se mirau.”

Stâlpul din lemn susținea cabluri de fibră optică.

Elena Aftene, purtător de cuvânt, Primăria Năvodari: „Atât stâlpul în cauză, cât și cablurile aflate pe acesta sunt proprietate privată, aparținând unei companii de telecomunicații.”

„Echipele noastre au fost notificate despre incidentul stâlpului deteriorat din orașul Năvodari și am deschis deja o investigație amănunțită. Până la identificarea tuturor cauzelor care au condus la această situație, primele indicii arată posibila implicare a unor factori externi. Lucrăm cu autoritățile locale pentru a clarifica circumstanțele incidentului. În funcție de concluziile investigației, vom lua măsurile necesare.”, potrivit echipei Corporate Communications & Sustainability, Orange România.

De cealaltă parte, operatorul de telecomunicații care deține stâlpul prăbușit a transmis că a deschis o investigație internă. Compania a dat asigurări că se află în strânsă legătură cu autoritățile pentru a sprijini cercetările.

Și polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.