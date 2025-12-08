O femeie din Danemarca a fost condamnată după ce a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului ei

O femeie din Funen, Danemarca, a postat pe Facebook fotografii intime cu fiica sa în timpul nașterii, fără consimțământul acesteia. Gestul a determinat-o pe fiică să-și reclame mama la poliție.

Curtea Districtuală din Odense a pronunțat recent condamnarea unei bunici de 50 de ani într-un caz rar, pentru agresiune indecentă și distribuirea de imagini intime, conform Fyens Stiftstidende, citat de Ekstrabladet.

Poliția din Funen atrage atenția că este ilegal să fotografiezi și să distribui imagini intime ale altora fără consimțământ, chiar dacă este vorba despre propria fiică, aflată în travaliu pentru primul său copil.

În 2024, bunica a postat pe Facebook patru fotografii cu fiica sa în timpul travaliului și imagini cu nepoata imediat după naștere, cu descrierea „Primul meu nepot”. În realitate, fotografiile erau vechi de câțiva ani, iar faptul că nepoata a început recent școala a fost unul dintre motivele pentru care fiica a cerut ștergerea lor și a reclamat-o pe mama sa la poliție.

Inițial, bunica a șters imaginile, însă, după ce a aflat că acuzațiile vor conduce la urmărire penală, le-a repostat.

Bunica nu s-a prezentat în instanța districtuală, însă a primit o pedeapsă cu suspendare de 14 zile de închisoare, cu un an de supraveghere. De asemenea, ea trebuie să plătească fiicei sale 10.000 de coroane pentru încălcarea legii, conform Fyens Stiftstidende.

Potrivit aceleași surse, bunica nu a făcut apel împotriva verdictului.

