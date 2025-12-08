O femeie din Danemarca a fost condamnată după ce a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului ei

Stiri externe
08-12-2025 | 09:47
nastere
Shutterstock

O femeie din Funen, Danemarca, a postat pe Facebook fotografii intime cu fiica sa în timpul nașterii, fără consimțământul acesteia. Gestul a determinat-o pe fiică să-și reclame mama la poliție.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Curtea Districtuală din Odense a pronunțat recent condamnarea unei bunici de 50 de ani într-un caz rar, pentru agresiune indecentă și distribuirea de imagini intime, conform Fyens Stiftstidende, citat de Ekstrabladet.

Poliția din Funen atrage atenția că este ilegal să fotografiezi și să distribui imagini intime ale altora fără consimțământ, chiar dacă este vorba despre propria fiică, aflată în travaliu pentru primul său copil.

În 2024, bunica a postat pe Facebook patru fotografii cu fiica sa în timpul travaliului și imagini cu nepoata imediat după naștere, cu descrierea „Primul meu nepot”. În realitate, fotografiile erau vechi de câțiva ani, iar faptul că nepoata a început recent școala a fost unul dintre motivele pentru care fiica a cerut ștergerea lor și a reclamat-o pe mama sa la poliție.

Inițial, bunica a șters imaginile, însă, după ce a aflat că acuzațiile vor conduce la urmărire penală, le-a repostat.

Citește și
oameni pe strada
INS: Mai multe decese decât nașteri în România. Numărul deceselor la copiii de sub un an, în scădere

Bunica nu s-a prezentat în instanța districtuală, însă a primit o pedeapsă cu suspendare de 14 zile de închisoare, cu un an de supraveghere. De asemenea, ea trebuie să plătească fiicei sale 10.000 de coroane pentru încălcarea legii, conform Fyens Stiftstidende.

Potrivit aceleași surse, bunica nu a făcut apel împotriva verdictului.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: Ekstrabladet

Etichete: danemarca, nastere,

Dată publicare: 08-12-2025 09:47

Articol recomandat de sport.ro
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Citește și...
Decretul lui Trump privind dreptul la cetăţenie prin naştere va fi examinat de Curtea Supremă. „Atac împotriva imigranţilor”
Stiri externe
Decretul lui Trump privind dreptul la cetăţenie prin naştere va fi examinat de Curtea Supremă. „Atac împotriva imigranţilor”

Curtea Supremă a SUA va analiza constituționalitatea decretului lui Donald Trump care anulează dreptul la cetățenie pentru copiii imigranților aflați ilegal în țară, una dintre cele mai controversate măsuri ale noului său mandat.

INS: Mai multe decese decât nașteri în România. Numărul deceselor la copiii de sub un an, în scădere
Stiri actuale
INS: Mai multe decese decât nașteri în România. Numărul deceselor la copiii de sub un an, în scădere

În septembrie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.620 copii, în creştere cu 675 (+4,8%) faţă de luna august, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Naștere miraculoasă în Prahova. O femeie a adus pe lume un copil la ea acasă, ghidată prin telefon de o asistentă ISU-SAJ
Stiri actuale
Naștere miraculoasă în Prahova. O femeie a adus pe lume un copil la ea acasă, ghidată prin telefon de o asistentă ISU-SAJ

O femeie a născut acasă, în judeţul Prahova, fără îngrijire medicală, iar o vecină a sunat la 112 şi a anunţat evenimentul, rămânând în telefon cu o o asistentă din Dispeceratul ISU-SAJ care a ghidat acordarea de îngrijiri până la sosirea echipajelor.

SUA nu va mai emite pașapoarte care menţionează alt gen decât sexul la naştere
Stiri externe
SUA nu va mai emite pașapoarte care menţionează alt gen decât sexul la naştere

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis joi ca guvernulsă poată refuza eliberarea de paşapoarte care menţionează un gen ales de titular, opus sexului stabilit la naştere, potrivit AFP.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28