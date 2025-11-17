INS: Mai multe decese decât nașteri în România. Numărul deceselor la copiii de sub un an, în scădere

În septembrie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.620 copii, în creştere cu 675 (+4,8%) faţă de luna august, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

De asmenea, în luna septembrie s-au înregistrat 18.833 certificate de deces (9.931 bărbaţi şi 8.902 femei), mai mult cu 1.278 decese faţă de luna august, ceea ce reprezintă o creştere de 7,3% (+8,3% bărbaţi şi +6,1% femei).

Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna septembrie 2025 a fost de 63, în scădere cu 6 faţă de luna august 2025. Sporul natural s-a menţinut negativ (-4.213) în luna septembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În luna septembrie 2025, 41,3% (7.781 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 27,9% (5.251 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 16,1%, reprezentând 3.031 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani.

La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (78 decese), 5-19 ani (51 decese) şi 20-29 ani (93 decese).

În luna septembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 11.810 căsătorii.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.565 în luna septembrie 2025.

Luna septembrie 2025 faţă de luna septembrie 2024

Numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna septembrie 2025 a fost mai mare cu 1.328 (+10%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024.

Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna septembrie 2025 a crescut cu 424 (+2,3%) faţă de luna septembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 23 mai mic în luna septembrie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna septembrie 2025 (-4.213 persoane) cât şi în luna septembrie 2024 (-5.117 persoane).

În luna septembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.553 persoane (5.047 persoane de sex masculin şi 4.506 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.280 persoane (4.884 persoane de sex masculin şi 4.396 persoane de sex feminin).

Faţă de aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +2,5% în mediul urban (+4% în cazul persoanelor de sex masculin şi +0,8% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu +2,1% în mediul rural (+0,8% în cazul persoanelor de sex masculin şi +3,6 în cazul persoanelor de sex feminin).

