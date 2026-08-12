Daniela Largo a fost scoasă de sub ruinele unei clădiri prăbușite din orașul Pereira, după o operațiune de salvare care a durat 10 ore.

Pompierii au reușit în cele din urmă să ajungă la ea printr-un tunel săpat pe sub patru plăci de beton sub care era prinsă, potrivit BBC.

Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 188 de persoane au murit în urma cutremurului, iar alte sute sunt date dispărute.

În Pereira, oraș situat în regiunea columbiană cunoscută pentru producția de cafea, 79 de persoane au murit, potrivit datelor Asociației Orașelor Capitale din Columbia (Asocapitales). Este al doilea cel mai mare bilanț după Cali, unde au fost raportate 95 de decese.

Tatăl femeii i-a auzit strigătele

Mama Danielei Largo a declarat pentru agenția AFP că un localnic și-a auzit fiica strigând după ajutor de sub dărâmături.

După sosirea echipelor de intervenție, acestea au reușit să o localizeze pe Largo cu ajutorul unei camere de mici dimensiuni.

Operațiunea de salvare a fost însă complicată de faptul că patru plăci grele de beton blocau accesul. Pompierii locali, ajutați de colegi trimiși din capitala Bogotá și de echipa de intervenție în caz de dezastre a poliției naționale, au fost nevoiți să sape două tuneluri pentru a ajunge la ea.

Printr-o deschidere săpată de sus, salvatorii au putut să-i furnizeze oxigen lui Largo. Însă doar prin cel de-al doilea tunel, săpat de jos, au reușit să o elibereze.

Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a salutat salvarea femeii pe rețelele sociale, descriind-o drept „o veste care ne umple de speranță”.

Mama Danielei Largo a spus că „acasă, fiul ei de 12 ani o așteaptă”.

În Pereira, cel puțin 92 de clădiri s-au prăbușit. Potrivit Asocapitales, 15 persoane sunt încă blocate sub dărâmături, iar alte 37 au fost date dispărute.

În Cali, al treilea cel mai populat oraș din Columbia, peste 200 de persoane erau încă prinse sub dărâmături marți, la ora locală 16:00.

„Trebuie să ne asigurăm că operațiunile de salvare se pot desfășura în siguranță”, a declarat un oficial, adăugând că există în continuare speranța de a găsi oameni în viață și că toate eforturile vor fi făcute pentru eliberarea celor prinși sub ruine.

Până acum, 87 de persoane au fost salvate în oraș.

Cutremurul cu magnitudinea 7,4 s-a produs luni, la ora locală 07:34 (12:34 GMT). Epicentrul a fost în apropierea localității San José del Palmar, în provincia Chocó, însă seismul a fost resimțit pe o suprafață extinsă.

Seismometrele aflate cel mai aproape de epicentru au înregistrat mișcări seismice cu o durată cuprinsă între 90 de secunde și două minute. De atunci, au fost înregistrate peste 100 de replici.