Alte câteva mii de persoane sunt date dispărute, iar echipele de salvare nu au reușit încă să ajungă în zona epicentrului.

Zeci de clădiri s-au prăbușit, în special în orașele Pereira și Cali, iar operațiunile de căutare continuă printre dărâmături.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Operațiunile de salvare continuă în zeci de orașe și localități din vestul Columbiei, după cutremurul puternic care a lovit regiunea. La un moment dat, echipele de salvare scot un bebeluș în viață de sub dărâmături, în orașul Cali.

Multe alte persoane sunt în continuare prinse sub clădirile prăbușite.

Localnici: „Suntem epuizați, obosiți...” (...)

Reporter: „Fotografia femeii pe care ne-ați arătat-o era la etajul trei sau la etajul patru?”

Localnici: „La etajul patru. Turnurile de aici sunt răsturnate. Ea locuia la etajul patru.”

Pereira, oraș devastat

Cele mai mari distrugeri s-au produs în orașul Pereira, aflat la 55 de kilometri de epicentru. Cel puțin 65 de clădiri s-au prăbușit aici. Printre oamenii dați dispăruți se află și fratele arhitectului Jairo Vargas. Acesta a venit de la Medellín, în toiul nopții, ca să ajute la căutări.

Jairo Vargas, arhitect care-și caută fratele: „Sunt absolut sigur că este aici. Absolut sigur. Șaua calului și toate lucrurile lui sunt aici. Nu răspunde la telefon, portarul nu a spus că l-ar fi văzut plecând, iar mașina lui este parcată chiar acolo. Și nu a ieșit. Este aici, prins sub dărâmături.”

Reporter: „Mai aveți speranță?”

Jairo Vargas: „Puțină. Pentru că distrugerile sunt evidente. Totuși, insist: acolo există un spațiu de supraviețuire, iar dărâmăturile din jurul fratelui meu sunt din materiale ușoare. Este posibil ca acestea să-l protejeze, dar nu mai auzim niciun zgomot. Nu știu. Mai am puțină speranță.”

Peste 30 de clădiri s-au prăbușit și în Cali, aflat la aproximativ 200 de kilometri de epicentru. Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella – care abia și-a preluat mandatul – a declarat stare de dezastru la nivel național și a instituit stare de urgență.

Wilson Barco, colaborator CNN: „Clădirea dărâmată de aici era la fel ca aceea. Echipele de salvare caută supraviețuitori. În altă parte, s-a prăbușit un bloc cu patru etaje...” (...)

„Și aici sunt multe persoane prinse sub dărâmături. Echipele de intervenție sunt la fața locului. Și localnicii au venit să ajute.”

Martor: „Doar o femeie cu un bebeluș și încă un copil... Nimeni altcineva nu a mai ieșit...”

Reporter: Deci toți ceilalți oameni sunt încă acolo?

Martor: „Da, toți sunt acolo...”

Reporter: Dumneavoastră ați ieșit?

Martor: „Eu ieșisem, mă duceam la magazin...”

Imagini de la Crucea Roșie arată salvarea unui supraviețuitor dintr-un bloc grav afectat, în Cali.

Acesta este cel mai puternic cutremur care a lovit Columbia în 3 decenii.

Rodrigo Alejandro León Loya, seismolog, University of the Andes: „Este un cutremur mai degrabă neobișnuit, pentru că în sistemul de subducție te aștepți la un grad mare de frecare generată la suprafață (nu în adâncime), acolo unde se ciocnesc placa oceanică și cea continentală.”

Susan Hough, seismolog, US Geological Survey: „Faptul că s-a produs la o adâncime de 100 de km îi diminuează impactul ucigaș. De aceea nu ne așteptăm la un bilanț similar celui din Venezuela, care a avut loc aproape de suprafață.”

Pe 24 iunie, două cutremure succesive, cu magnitudine peste 7, au devastat nordul Venezuelei și au ucis peste 6.300 de oameni.