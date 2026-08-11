Se pare că este cutremur. Unul foarte puternic. Foarte puternic. E teribil.

Seismul s-a produs la o adâncime de 100 kilometri, epicentrul fiind localizat în San Jose Del Palmar, în provincia Choco, de pe coasta Pacificului.

Primarul spune că, în mod miraculos, acolo nu s-au înregistrat morți sau răniți, deși căile de acces au fost serios afectate.

Cele mai multe distrugeri s-au produs în orașul Pereira, la 55 de kilometri de epicentru, unde s-au prăbușit cel puțin 65 de clădiri. Mai mult de 30 de clădiri s-au prăbușit și în Cali, aflat la aproximativ 200 de kilometri de epicentru.

Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, care abia și-a preluat mandatul, a declarat stare de dezastru la nivel național și a instituit stare de urgență.

Wilson Barco, colaborator CNN: „Clădirea dărâmată de aici era la fel ca aceea. Echipele de salvare caută supraviețuitori. Se raportează că mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături. Operațiunile de salvare continuă”.

În altă parte, s-a prăbușit un bloc cu patru etaje.

Wilson Barco, colaborator CNN: „Și aici sunt multe persoane prinse sub dărâmături. Echipele de intervenție sunt la fața locului. Și localnicii au venit să ajute.”

Imaginile de la Crucea Roșie arată salvarea unui supraviețuitor dintr-un bloc grav afectat în Cali. În orașul Manizales, unul dintre turnurile laterale ale celebrei catedrale în stil neogotic s-a prăbușit. Acesta este cel mai puternic cutremur care a lovit Columbia în 3 decenii.

Rodrigo Alejandro León Loya, seismolog, Universitatea Anzilor: „Este un cutremur mai degrabă neobișnuit pentru că, în sistemul de subducție, te aștepți la un grad mare de frecare generată la suprafață (nu în adâncime), acolo unde se ciocnesc placa oceanică și cea continentală”.

Susan Hough, seismolog, Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite: „Faptul că s-a produs la o adâncime de 100 de km îi diminuează impactul ucigaș. De aceea, nu ne așteptăm la un bilanț similar celui din Venezuela, care a avut loc aproape de suprafață.”

Pe 24 iunie, două cutremure succesive, cu magnitudine peste 7, au devastat nordul Venezuelei și au ucis peste 6.300 de oameni.