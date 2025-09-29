O femeie din China care a căzut într-o fântână părăsită plină de șerpi a stat agățată de pietre 54 de ore. Ce a urmat

29-09-2025 | 13:50
serpi
O femeie din China care a căzut într-o fântână abandonată, plină de șerpi, a stat agățată de pietre timp de 54 de ore, înainte de a fi salvată.

 

Cristian Anton

O femeie de 48 de ani din China a căzut într-o fântână veche, plină de șerpi, și s-a agățat de perete timp de 54 de ore înainte de a fi salvată, scrie South China Morning Post (SCMP).

Designul distinctiv al fântânii, îngustă în partea de sus și extinsă în partea de jos, a împiedicat încercările femeii de a urca la suprafață.

Incidentul a avut loc pe 13 septembrie, când femeia pe nume Qin se plimba relaxată prin pădurile din Quanzhou, provincia Fujian, înainte de a cădea pe neașteptate în fântâna adâncă. S-a agățat cu disperare de pietrele din peretele fântânii și a rezistat așa 54 de ore, luptându-se cu epuizarea, țânțarii necruțători și chiar cu mușcăturile șerpilor de apă.

serpi
Coșmar reptilian. Un șarpe a vomat doi șerpi mai mici, iar unul din ei era încă viu. Ce a urmat i-a uluit pe experți

Familia a observat rapid dispariția ei și, după o căutare inițială care nu a dat niciun rezultat, au raportat-o ​​dispărută pe 14 septembrie.

Echipa de salvatori i-a auzit strigătul slab de ajutor

Eforturile de salvare au început pe 15 septembrie. În acea dimineață, fiul ei, după ce a epuizat toate celelalte căi, a apelat la Centrul de Urgență Blue Sky Ruitong din Jinjiang pentru asistență.

O echipă de 10 salvatori, echipați cu o dronă cu imagistică termică, a început o operațiune de căutare amănunțită. Potrivit căpitanului echipei, Du Xiaohang, au auzit brusc un strigăt slab de ajutor în jurul orei 13:45. Pornind pe urma sunetului, echipa a descoperit curând fântâna adâncă, învăluită în buruieni.

Salvatorii au îndepărtat rapid vegetația de la gura fântânii și, în cele din urmă, au zărit-o pe Qin, care era scufundată în apă, agățându-se cu degetele de crăpăturile alunecoase ale peretelui fântânii, cu o hotărâre imensă.

Qin a dezvăluit ulterior că, după ce a căzut accidental în fântână, a avut norocul să știe să înoate și a reușit să se mențină la suprafață ținându-se de o piatră încastrată în perete.

Expoziție inedită la Iași. Zeci de șerpi, șopârle și păianjeni îi provoacă pe vizitatori să-și învingă fricile

Etichete: fantana, China, femeie, cazut, șerpi,

Dată publicare: 29-09-2025 13:50

