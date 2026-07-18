Fără telefon la îndemână și fără posibilitatea de a se ridica, Joan Rivet a găsit o soluție disperată pentru a rămâne în viață: a deschis robinetul cu piciorul și a băut apa pe care a reușit să o stropească până la nivelul feței, scrie The Guardian.

Femeia și-a povestit recent experiența publicației The Mountaineer din Carolina de Nord, cazul său devenind un exemplu extrem al riscurilor la care sunt expuse persoanele în vârstă care locuiesc singure.

Cum a ajuns femeia captivă în propria cadă

Joan Rivet, văduvă din 2023, locuia singură într-o casă de munte din comunitatea Clyde, Carolina de Nord. Ea le-a povestit jurnaliștilor că se pregătea de culcare, când a făcut un pas înapoi în baie și a căzut în cadă, trăgând după ea perdeaua și bara de duș.

În urma căzăturii, femeia și-a rănit spatele și și-a dat seama că nu se poate ridica singură. Telefonul se afla într-o altă cameră, iar singura companie pe care o avea era pisica sa, Phoebe.

A încercat să strige după ajutor, însă vecinii nu au auzit-o. Orele au trecut, apoi zilele, iar femeia a realizat că trebuie să găsească o modalitate de a supraviețui.

A deschis robinetul cu piciorul și a băut apă timp de nouă zile

Robinetul se afla la capătul opus al căzii, iar Rivet nu putea ajunge la el cu mâna. În cele din urmă, a reușit să îl deschidă folosindu-și piciorul și a băut apă stropind-o spre față.

În tot acest timp, femeia a trecut prin momente extrem de dificile, pierzându-și și recăpătându-și periodic cunoștința.

„Am văzut zilele devenind întunecate și apoi luminoase, întunecate și apoi luminoase”, a povestit Joan Rivet.

Ea spune că rugăciunea a ajutat-o să reziste în perioada în care a fost blocată.

Fratele ei a alertat autoritățile după ce nu a mai răspuns la telefon

Joan Rivet a fost găsită de poliție, după ce fratele său, care locuiește în Georgia, a cerut autorităților să verifice dacă sora lui este bine.

Bărbatul devenise îngrijorat după ce Rivet nu îi mai răspunsese la apeluri. Cei doi vorbeau în mod obișnuit cel puțin o dată pe săptămână.

Înainte să sune autoritățile, bărbatula luat legătura cu vecinii femeii. Aceștia au observat că mașina era în fața casei, însă nu existau semne că cineva ar fi fost activ în interior.

Când au ajuns la locuință, salvatorii au găsit-o pe Rivet semi-conștientă, în cadă.

După salvare, femeia a fost transportată la spital cu deshidratare severă și escare provocate de perioada îndelungată petrecută în aceeași poziție.

Medicii au tratat-o cu perfuzii și hrană lichidă, iar ulterior femeia a fost transferată într-un centru de recuperare din Waynesville, Carolina de Nord.