Decorațiunile din materiale ușor inflamabile și blocarea ieșirilor de urgență cu lăzi de bere și mese au amplificat amploarea tragediei.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Incendiul care a devastat barul din Bangkok a lăsat în urmă o durere uriașă. Localnicii au adus flori și candele la locul tragediei.

Localnici: „Era foarte înfricoșător. Erau foarte multe trupuri întinse pe jos și sânge... Încă se mai pot vedea urme de sânge.” (...)

„Așa ceva se va mai întâmpla. Așa că... am senzația că guvernul nostru nu controlează lucrurile așa cum ar trebui.”

Potrivit martorilor, focul a izbucnit în apropierea scenei pe care se cânta live și a prins putere. Locul s-a umplut de fum toxic. Un tânăr și-a pierdut o prietenă în incendiu.

Jars, supraviețuitor: „Am fost sigur că o să mor. Am căzut în timp ce fugeam. M-am ridicat și am luat-o iar la fugă, dar am căzut din nou. Oamenii au început să calce peste mine. M-a salvat un prieten care m-a târât de acolo.”

Cordelia Lynch, corespondent Sky UK: „Sunt vizibile urme ale faptului că a fost o goană pentru supraviețuire, totul în condiții de panică. Sunt pantofi împrăștiați peste tot. Un martor ne-a spus că a văzut oameni în flăcări.”

Cuprinși de panică, zeci de oameni s-au refugiat în partea din spate a localului. Dar acolo nu erau ieșiri de urgență.

Acestea ar fi fost blocate de mese și lăzi cu bere. În plus, nu erau indicate prin săgeți direcția ieșirii.

Cauza preliminară a incendiului

Cele mai multe dintre victime au murit intoxicate cu fum.

Nid, mamă și soacră a două victime: „Ginerele meu era un om tare bun, muncea din răsputeri. Fata mea abia absolvise facultatea și începuse să lucreze ca profesoară de informatică. Acum sunt amândoi morți.”

Autoritățile spun că incendiul s-a propagat rapid din cauza decorațiunilor ușor inflamabile montate pe tavanul barului. Prima etapă a investigației indică un scurtcircuit produs la un aparat de aer condiționat drept cauza incendiului.

Cordelia Lynch, corespondent Sky UK: „Foarte dificilă este și identificarea victimelor, pentru că multe dintre ele nu aveau acte de identitate la ele. Am văzut familii strânse în centru ca să încerce să afle informații despre cei dragi. Dezastrul ridică din nou întrebări despre standardele de siguranță la incendiu în Thailanda. Acesta este doar unul dintre numeroasele incendii foarte grave produse în ultimul deceniu în Bangkok.”