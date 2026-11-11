O femeie de 56 de ani din Italia, nevăzătoare, a reușit să piloteze avioane. Lucia are deja 200 de ore de zbor

Deși nu poate vedea, Lucia Sabrina Papa a acumulat deja 200 de ore de zbor, cu ajutorul unui instructor care o însoțește permanent în cabină, scrie wantedinrome.com.
Recent, femeia a vizitat pentru prima dată turnul de control al Aeroportului Fiumicino din Roma, unde a avut ocazia să descopere activitatea controlorilor de trafic aerian și tehnologia utilizată pentru coordonarea zborurilor.
Lucia Sabrina Papa s-a născut în localitatea Salice Salentino, din provincia Lecce, în sudul Italiei, și suferă de distrofie retiniană. Vizita la turnul de control administrat de furnizorul de servicii de navigație aeriană ENAV a fost organizată cu sprijinul Anacna, asociația națională a controlorilor de trafic aerian și a asistenților acestora.
Visul care a început în copilărie
Pasiunea Luciei pentru aviație a apărut încă din copilărie, când locuia în apropierea aeroportului militar Fortunato Cesari din Galatina, provincia Lecce. Asculta avioanele care survolau zona și visa să poată zbura.
„Când eram copil, îmi doream să fiu avionul, nu pilotul, pentru că avionul zbura mai sus și mai repede decât păsările. Îmi imaginam acest cer, imens și liber, în timp ce, din locul în care mă aflam, pământul era plin de obstacole”, a povestit femeia.
După o carieră în domeniul IT, aceasta a început să piloteze în 2016, reușind să preia comenzile mai multor tipuri de aeronave. Printre acestea se numără modelele ultraușoare Sky Arrow și Tecnam P-92, avioanele Cessna 152 și 172, dar și aeronava de acrobație Extra EA-200.
A încercat inclusiv să piloteze un elicopter, însă mărturisește că preferă avioanele. În prezent, locuiește la Roma.
Da bambina, quando sentiva il rombo degli aerei militari, correva in giardino per ascoltarli meglio. Lucia Sabrina Papa non poteva vedere quei velivoli che decollavano dalla base di Galatina nel Salento, perché è cieca dalla nascita. Ma poteva immaginarli.
Oggi, Lucia Sabrina ha 56 anni, vive a Roma ed è la prima allieva pilota non vedente del Paese. Ha accumulato oltre 200 ore di esperienza di volo imparando a manovrare piccoli aerei da turismo e altri, acrobatici. Sabrina non vola mai da sola. Accanto a lei, siede un istruttore esperto che legge gli strumenti di bordo comunicandole i dati essenziali, la quota, la velocità di crociera, la direzione da prendere.
L’articolo completo di Aldo Fontanarosa su Repubblica
#rep
Primii pași în aviație i-a făcut alături de două asociații, inițial în calitate de pasager. Cu timpul, a început să preia tot mai des comenzile aeronavelor, până când a întâlnit un instructor care a încurajat-o să își depășească limitele și să își dezvolte abilitățile de pilotaj.
Cum reușește să piloteze fără să vadă
Pentru a putea pilota, Lucia Sabrina Papa și instructorul său au dezvoltat împreună o metodă tactilă care îi permite să perceapă poziția și înclinarea aeronavei și să interpreteze informațiile furnizate de instrumentele de bord.
Lucia Sabrina Papa è la prima allieva pilota cieca in Italia e ha già raggiunto 200 ore di volo (abbattendo i pregiudizi) https://t.co/8szxoUn3KV