O femeie de 56 de ani din Italia, nevăzătoare, a reușit să piloteze avioane. Lucia are deja 200 de ore de zbor

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O femeie în vârstă de 56 de ani, nevăzătoare din naștere, a devenit prima persoană din Italia cu deficiențe de vedere care urmează pregătirea pentru a deveni pilot. 

autor
Mihaela Ivăncică

Deși nu poate vedea, Lucia Sabrina Papa a acumulat deja 200 de ore de zbor, cu ajutorul unui instructor care o însoțește permanent în cabină, scrie wantedinrome.com.

Recent, femeia a vizitat pentru prima dată turnul de control al Aeroportului Fiumicino din Roma, unde a avut ocazia să descopere activitatea controlorilor de trafic aerian și tehnologia utilizată pentru coordonarea zborurilor.

Lucia Sabrina Papa s-a născut în localitatea Salice Salentino, din provincia Lecce, în sudul Italiei, și suferă de distrofie retiniană. Vizita la turnul de control administrat de furnizorul de servicii de navigație aeriană ENAV a fost organizată cu sprijinul Anacna, asociația națională a controlorilor de trafic aerian și a asistenților acestora.

Visul care a început în copilărie

Pasiunea Luciei pentru aviație a apărut încă din copilărie, când locuia în apropierea aeroportului militar Fortunato Cesari din Galatina, provincia Lecce. Asculta avioanele care survolau zona și visa să poată zbura.

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„Când eram copil, îmi doream să fiu avionul, nu pilotul, pentru că avionul zbura mai sus și mai repede decât păsările. Îmi imaginam acest cer, imens și liber, în timp ce, din locul în care mă aflam, pământul era plin de obstacole”, a povestit femeia.

După o carieră în domeniul IT, aceasta a început să piloteze în 2016, reușind să preia comenzile mai multor tipuri de aeronave. Printre acestea se numără modelele ultraușoare Sky Arrow și Tecnam P-92, avioanele Cessna 152 și 172, dar și aeronava de acrobație Extra EA-200.

A încercat inclusiv să piloteze un elicopter, însă mărturisește că preferă avioanele. În prezent, locuiește la Roma.

Primii pași în aviație i-a făcut alături de două asociații, inițial în calitate de pasager. Cu timpul, a început să preia tot mai des comenzile aeronavelor, până când a întâlnit un instructor care a încurajat-o să își depășească limitele și să își dezvolte abilitățile de pilotaj.

Cum reușește să piloteze fără să vadă

Pentru a putea pilota, Lucia Sabrina Papa și instructorul său au dezvoltat împreună o metodă tactilă care îi permite să perceapă poziția și înclinarea aeronavei și să interpreteze informațiile furnizate de instrumentele de bord.

„Am învățat ce trebuie să fac și când trebuie să fac acel lucru”, a explicat aceasta.

Instructorul se află permanent lângă ea în timpul zborurilor și o ghidează atunci când este necesar. Femeia descrie rolul acestuia într-un mod sugestiv: „reprezintă ochii mei”.

Până în prezent, Lucia a acumulat 200 de ore de zbor la bordul aeronavelor ultraușoare, iar în prezent își continuă pregătirea în domeniul aviației generale.

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Etichete: italia, pilot, nevazatoare,

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