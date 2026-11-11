O femeie de 56 de ani din Italia, nevăzătoare, a reușit să piloteze avioane. Lucia are deja 200 de ore de zbor

Deși nu poate vedea, Lucia Sabrina Papa a acumulat deja 200 de ore de zbor, cu ajutorul unui instructor care o însoțește permanent în cabină, scrie wantedinrome.com.

Recent, femeia a vizitat pentru prima dată turnul de control al Aeroportului Fiumicino din Roma, unde a avut ocazia să descopere activitatea controlorilor de trafic aerian și tehnologia utilizată pentru coordonarea zborurilor.

Lucia Sabrina Papa s-a născut în localitatea Salice Salentino, din provincia Lecce, în sudul Italiei, și suferă de distrofie retiniană. Vizita la turnul de control administrat de furnizorul de servicii de navigație aeriană ENAV a fost organizată cu sprijinul Anacna, asociația națională a controlorilor de trafic aerian și a asistenților acestora.

Visul care a început în copilărie

Pasiunea Luciei pentru aviație a apărut încă din copilărie, când locuia în apropierea aeroportului militar Fortunato Cesari din Galatina, provincia Lecce. Asculta avioanele care survolau zona și visa să poată zbura.