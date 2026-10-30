Marnie Munns a fost comandantul unui zbor de la aeroportul Stansted către Reykjavik. La bordul aeronavei se aflau fiica sa, Lillian, în vârstă de 17 ani, și aproximativ 30 de elevi și profesori de la Framlingham College, din comitatul Suffolk, relatează BBC.

Marnie a reușit să își schimbe tura pentru a se asigura că va putea fi în cabina de pilotaj în timpul zborului de luni.

„Nu în fiecare zi ai ocazia să mergi în Islanda și, cu siguranță, nu în fiecare zi mama ta este cea care te duce acolo cu avionul”, a spus Lillian.

Munns, din Cambridge, a declarat că a fost un „privilegiu uriaș” să se afle la comenzile unui Airbus A321neo al companiei Jet2, având-o la bord pe fiica sa și pe colegii acesteia.

Avionul, plin de elevi și profesori

Inițial, plănuise să-i facă o surpriză lui Lillian, elevă pasionată de geografie, chiar în dimineața zborului, însă a fost nevoită să-i dezvăluie planul în timpul unei întâlniri cu părinții.

„Când i-am spus prima dată că voi face asta, nu i-a venit să creadă că chiar aveam de gând să o fac și că mă voi ține de plan”, a povestit Munns.

„Piloții încearcă să-și transporte membrii familiei cu avionul, pentru că este o experiență unică și o adevărată bucurie. A fost minunat să avem parte de o zi atât de frumoasă și personală”, a adăugat ea.

Pe lângă grupul lui Lillian, în avionul cu 232 de locuri, care era plin, se aflau elevi și profesori de la alte școli, plecați într-o excursie similară.

Profesorii nu au fost singurii încântați să afle cine urma să piloteze aeronava.

„Ce m-a surprins a fost entuziasmul colegilor mei de echipaj când le-am spus că am bucuria de a-mi duce fiica în zbor și că la bord se află și întregul grup al școlii”, a spus Munns.

„Copilotul a fost foarte încântat, iar membrii echipajului au fost extraordinari. Au aflat unde stătea fiica mea și a fost un moment foarte frumos și chiar amuzant”, a povestit ea.

Femeile reprezintă aproximativ 6% dintre piloții companiilor aeriene comerciale din întreaga lume, potrivit Autorității Aeronautice Civile din Marea Britanie.

Munns este pilot de 25 de ani și comandant de 19 ani, însă nu își mai transportase niciodată fiica într-un zbor comercial.

Ea a spus că încearcă să dea tot ce are mai bun la fiecare zbor, dar că, de data aceasta, a simțit o presiune suplimentară, mai ales când a trebuit să facă anunțurile pentru pasageri. Lillian își dorea în mod special ca mama ei să o menționeze în timpul zborului.

„Știam că la bord se aflau și elevi de la alte școli, așa că am vrut să mă asigur că fiecare se simte special pentru că se află în acel avion. Dar, bineînțeles, și fiica mea”, a explicat pilotul.