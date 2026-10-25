Piloții români de F-16 au fost felicitați de președintele României pentru doborârea mai multor drone rusești care au intrat în spațiul nostru aerian.

Toți partenerii NATO ai României au văzut cât de pricepuți sunt piloții noștri de vânătoare, care au reușit în luna mai să doboare în premieră o dronă deasupra spațiului aerian al Estoniei. Performanța a fost repetată apoi de piloții noștri de F-16 și deasupra României, de mai multe ori.

Nicușor Dan, președintele României: „Nu am ales întâmplător să fiu azi aici, cu toții sunteți la propriu în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o în urmă cu câteva zile când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian. România demonstrează aici, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci că este un furnizor de securitate dincolo de granițele sale. Prin centrul european de instruire F-16, ați transformat această bază într-un hub regional de excelență.”

Ce priorități are noul ministru al Apărării

La ceremonia din Baza Borcea au defilat și militarii spanioli, care participă și ei la misiunile de poliție aeriană. Noul ministru al Apărării le-a spus militarilor ce priorități are în acest mandat.

Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale: „Dezvoltarea capacităților de detectare și contracarare reprezentate de drone, dar și operaționalizarea Hubului de securitate la Marea Neagră, în vederea consolidării capacității de prevenire și răspuns la provocările de securitate din regiune.”

În a doua jumătate a lunii octombrie, cel puțin 7 nave cargo au fost lovite de drone în apropierea coastelor României și Bulgariei și mai mulți marinari au murit. Iar de când a început războiul din Ucraina, Asociația Armatorilor din Turcia a numărat peste 140 de nave comerciale lovite în Marea Neagră.

Partenerii NATO vor trimite echipamente suplimentare pentru doborârea dronelor. Iar piloții de F-16 sunt cu ochii pe spațiul nostru aerian.